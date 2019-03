Wer gewinnt im Post-Rock-Clasico?

DEGRAEY ist eine Post-Rock-Band aus Barcelona, die sich eher der härteren Gangart ihres Genres widmet. Für mich hört es sich an, als dienten die beiden ISIS-Meisterwerke "Oceanic" und "Panopticon" als Blaupause für DEGRAEYs Musik, die vom Wechselspiel zurückgenommener Clean-Passagen mit schroff riffenden Wuteruptionen lebt.

Die Produktion klingt klar, transparent und wuchtig, gerade die harten Passagen schieben ganz schön an. Somit liegt "Reveries" in allen Belangen gut im Ohr. Einzig, es kommt einfach keine Euphorie mehr für diesen Stil auf. Es ist nicht einfach festzumachen, an welchen Stellen die Originale hier die Nase vorne haben, denn DEGRAEY hat durchaus das Gefühl für den Stil. Aber alles auf "Reveries" geschieht so wie man es kennt, bei genauerer Betrachtung wirken manche Riffs sogar ein wenig einfältig. Und während der schroffe Schreigesang an jeder Stelle überzeugt, kommen mir die langgezogene Klarvocals immer etwas eintönig oder gelangweilt daher. Ich höre bei der Gelegenheit ein weiteres Mal bei den Kollegen aus Madrid namens TOUNDRA rein, die ganz gut aufzeigen, wie man doch noch ein wenig Pfiffigkeit in solche Musik bekommt. Diese fehlt DEGREAY definitiv.

Im Clasico ist Barca hier also unterlegen. Es bleibt dennoch unterm Strich ein mehr als befriedigend umgesetztes Genre-Album, das sich die Zielgruppe auf jeden Fall mal gönnen sollte. Leider gibt es "Reveries" momentan nur digital, den Preis dafür bestimmt ihr selbst.