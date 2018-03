Welcome back!

Sich nach 20-jähriger Studiopause noch einmal zu motivieren, frischen Schwung ins Songwriting zu bringen, ist an sich schon einmal eine bemerkenswerte Leistung, für die man den Jungs von DEHYDRATED Respekt aussprechen muss - zumal ihr neues Material sicherlich kein Altherren-Stoff einer Rentnergang ist. Nein, die Slowaken haben immer noch mächtig Feuer unterm Hintern und ihre Tugenden in Sachen Death Metal nicht einfach so über Bord geworfen. Daraus resultiert zwar zunächst einmal nur eine relativ knappe Scheibe, die den Halbstundenrhythmus nicht überschreitet, doch mit den sechs Stücken ihres Comeback-Albums können die Osteuropäer definitiv wieder für die Zukunft planen - und die wirft für DEHYDRATED immer noch richtig feinen Stoff in der Schnittmenge von britischem und skandinavischem Todesblei ab.

Was das genau bedeutet, können Kenner der Szene sich an fünf Fingern abzählen - und dies mit einem freudestrahlenden Grinsen. Denn irgendwo zwischen DISMEMBER und BOLT THROWER hat dieses Quintett sich seine eigene Nische gebaut, in der es dicke Walzen, derbe Abfahrten, einige Crust-Elemente und dazu auch ein bisschen Tempo-Action im BENEDICTION-Style gibt. Die Frage der Originalität muss man zwar auch bei DEHYDRATED respektive "Resurrection" nicht stellen, aber welcher Old-School-Banger mag das bei einer zurückgekehrten Death-Metal-Combo auch schon tun? Schon gar nicht, wenn ein solch schickes MASSACRE-Coveer zu 'Dawn Of Eternity' eingebaut wird.

Diese sechs Songs sind bestes Kraftfutter für Anhänger der älteren Schule und als solches auch eindringlich empfohlen!

Anspieltipps: Don't Laugh You're Dying, Appealing Murder