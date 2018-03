Räudiger Speed/Thraash aus dem lebhaften Teil des südamerikanischen Undergrounds.

Jetzt wieder die üblichen Floskeln zur chilenischen Extrem-Metal-Szene zu wiederholen, dürfte den treueren Teil der Leserschaft irgendwann langweilen. Wir alle wissen inzwischen, dass der schmalste Staat auf der südamerikanischen Landkarte den derzeit wohl lebendigsten Underground vorweisen kann, und als Teil dessen dürfen sich auch die Jungs von DEKAPITED freuen, endlich einen internationalen Vertrieb gefunden zu haben.

Ihre letzte EP wurde bereits als Tape in die Mailorder-Listen geschoben, erfährt via Thanatology Productions aber auch noch mal einen CD-Re-Release, der es allerdings nur auf 300 sehr, sehr knappe Einheiten bringt.

Und auch wenn die Gefahr besteht, dass man "Sin Misericordia" am Ende nicht mehr im Original, sondern über die weniger populären Streaming-Dienste kennen lernen wird, soll Freunden des Old-School-Speed/Thrash-Metals geraten, doch noch einmal zu stöbern, ob eines der raren Exemplare noch verfügbar ist. Das ungestüme Vorgehen in den vier regulären Stücken ist ein durchschlagendes Argument, die ruppige Performance und die vielen coolen Breaks sind weitere Gesichtspunkte, an denen man gar nicht erst vorbei diskutieren kann - denn so teuflisch wie DEKAPITED bringen es selbst im großen Wust neuer Kapellen nur wenige Acts wirklich auf den Punkt.

Die Chilenen arbeiten derzeit schon an frischem material, weshalb man Augen und Ohren offen halten sollte, um beim nächsten Mal sofort aktiv werden zu können. "Sin Misericordia" ist ein richtig feines, räudiges und diabolisches Schmuckstück - nur steht zu befürchten, dass man nicht mehr an ein offizielles Exemplar herankommen wird. Aber Probieren geht ja bekanntlich über Studieren!



Anspieltipps: Mundo Decadente, Condenado A Morir