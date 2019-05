Präsent im zeitgeschichtlichen Kontext.

Als Anthropozän wird in der Geochronologie das Zeitalter bezeichnet, in der der Mensch entscheidenden Einfluss auf die Prozesse der Erde nimmt. Ein brandaktuelles Thema ist es also, welchem sich das französische (inzwischen) Duo DELUSION SQUARED annimmt. Das Album, im Englischen "Anthropocene", ist der vierter Output, welchen man in Eigenregie auf den Markt bringt. Mit dem Ausstieg von Sängerin Lorraine Young gibt es hier einen nennenswerten Besetzungswechsel, sodass man nicht länger von einer "female fronted" Version PORCUPINE TREEs sprechen kann.

Mit dem Sound der Briten hat "Anthropocene" aber trotzdem noch viele Gemeinsamkeiten. Wer mitbekommt, in welchem Zustand die Erde von der derzeitigen Bevölkerung an nachfolgende Generationen übergeben wird, weiß, dass wir es hier nicht mit einem fröhlichen Prog-Album zu tun haben können. Der Grundtenor ist melancholisch, die Texte gesellschaftskritisch. Wer als Steven Wilsons ehemalige Band und die letzten RPWL-Alben mag, kommt bei DELUSION SQUARED auch auf seine Kosten.

Die bessere Alternative zu diesen Bands ist das vorliegende Album aber nicht. Letztlich schließt man musikalisch genau da an, wo man 2014 aufgehört hat. Meine Wahrnehmung, dass der Wohlfühl-Prog etwas zu einsäuselnd daherkommt und es ein paar Songs weniger getan hätten, bestätigt sich hier über weite Strecken. Bei der thematischen Vorlage hätte man doch mit etwas mehr Dramatik rechnen können, oder nicht? So sehr wie die Menschheit das gelobte Land noch nicht gefunden hat, so ist auch DELUSION SQUARED noch auf der Suche nach der stilistischen Initialzündung. Aber wie sagt das Booklet so schön: "Egal, was kommt, ein Gebet kann nicht schaden ..."