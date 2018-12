Brutal und technisch versiert: Death Metal wie er sein soll!

Vier Jahre nach ihrem Full-Length-Einstand melden sich diese Todesblei-Fanatiker aus Venezuela wieder mit neuem Stoff zurück und offenbaren dem Hörer eine quantitative Vollbedienung der etwas außergewöhnlicheren Art. Denn die Südamerikaner erweitern den brachialen Output um Instrumentalfassungen aller auf "De La Manipulacion a La Ignorancia" vertretenen Songs und geben ein paar interessante Hinweise auf die Wirkung ihres durch und durch heftigen Materials in der eigentlichen Rohfassung. Das kann man sich auf jeden Fall mal anhören, wobei die neuen Songs natürlich um ein Vielfaches intensiver ausfallen, wenn Frontgrunzer Alvaro Parra seine Wut herausbrüllt und dem brutalen Stoff seinen Stempel aufdrückt. Und das gelingt ihm in jeder der insgesamt elf neuen Nummern.

Den Venezuelanern ist mit "De La Manipulacion a La Ignorancia" eine hervorragende Kollektion geglückt, die sowohl im Uptempo-Bereich als auch in den etwas stärker gedrosselten, groovigen Tracks immer wieder Akzente setzt und besonders Freunden technischen Old-School-Stoffes sofort wie Öl runterlaufen sollte. Das Riffing ist exzellent, bietet zwar insgesamt nicht allzu viel Neues, böllert aber dank seiner stets sehr forschen Attitüde und seinem permanenten Drang, die Geschwindigkeit immer wieder neu zu definieren, ohne Ende. 'Regimen Del Maldad', 'Rostros De Gaza' und das flotte 'Demencia Constitucional' sind die besten Beispiele einer explorativen Reise durch die Welt der alten Todesblei-Schule, die zwar immer wieder mit konventionellen Strickmustern in den Blickpunkt gerät, diese Schemata aber so blendend umsetzt, dass der Nackenschmerz schon nach wenigen Sekunden vorprgrammiert ist!

DEMISE spielt Death Metal der brutalsten Art, ist handwerklich bestens ausgestattet und in Sachen Songwriting schon jetzt im internationalen Spitzenbereich. Mehr Argumente braucht es nicht, um diese Südamerikaner zu unterstützen und sich selbst ein Exemplar ihres starken zweiten Albums zu beschaffen!

Anspieltipps: Rostros De Gaza, Demencia Constitucional, 350 Mentiras