Schluss mit Bandkarussell!

Spekulationen helfen den Jungs von DEMISE EMPIRE sicherlich nicht weiter, und dennoch kann man den Faden gerne aufnehmen und weiterspinnen, wo die Band heute stehen könnte, hätte sie sich im Anschluss an den Release ihres letzten Demos nicht ständig intern überworfen und das Besetzungskarussell derart in Schwung gehalten. Eine knappe Dekade nach der Veröffentlichung von "Unholy Grail" wagen die Jungs aus Simmerath nun einen weiteren Versuch und schließen dabei zumindest inhaltlich die Lücke zum durchaus respektablen Vorgänger.

Die vier frischen Tracks orientieren sich nämlich einmal mehr am technischen Material solcher Acts wie MORBID ANGEL und HATE ETERNAL, machen aber vor allem die Einflüsse aus deren Frühphase geltend, was unter anderem in den unkonventionellen Soloparts solcher Stücke wie 'Kast March' deutlich wird. DEMISE EMPIRE präsentiert sich noch eine ganze Latte progressiver, plant viele spontan anmutende Wechsel ein, kokettiert nicht bloß einmal mit den Schwarzwurzel-Elementen, die auch auf "Unholy Grail" schon vorhanden waren, und liefert in 'Dreadnought' ein imposantes, technisch hervorragendes Finish ab, das die internationale Klasse des Eifel-Fünfers auf jeden Fall untermauert.

Dennoch sind manche Parts noch eine Spur zu verkopft, so dass die "EP-I" erst schleppend in Gang kommt und ein paar Durchgänge braucht, bis man sich auch in die vertrackten Momente hineingedacht hat. Das Potenzial des Quintetts ist aber nicht zu verkennen, und es wäre DEMISE EMPIRE wirklich zu wünschen, dass die Band endlich auch mal mit konstantem Line-up weiterarbeiten kann. Die Basics, das beweist dieses neue Demo, sind vorhanden und warten nur darauf, weiter ausgebaut zu werden.

ANspieltipps: Dreadnought, Morbid Swarm