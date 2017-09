Ach du schöne Traurigkeit!

Es dauert in der Tat eine ganze Weile, bis man sich mit den launischen, meist traurigen Nummern des neuen DEMISED-Albums angefreundet hat. Die durchweg langsamen Melodien, die aufgeblähte Melancholie, die Dauerbeschallung durch ein sehr dominantes Keyboard und dazu auch noch eine Mikro-Performance, die nicht sofort von den Stühlen reißt: "A Warm Place To Stay" hat in den ersten Minuten und generell in den ersten Durchgängen wirklich Probleme, beim Zuhörer zu landen. Die vier Musiker aus dem spanischen Murcia lassen sich abr über die gesamte Strecke nicht aus der Ruhe bringen, ziehen ihr Balladending ebenso durch wie die allgemeine Verfinsterung jeder aufkommenden Stimmung und ernten am Ende den verdienten Beifall für eine Konsequenz, die sich auch musikalisch auszahlt.

Denn sie sind da, die wunderschönen Balladen, die sicherlich dann am intensivsten nachhallen, wenn die Iberer sich für eine minimalistischere Instrumentierung entscheiden. Erstaunlicherweise wird "A Warm Place To Stay" nämlich im Verlauf des Albums immer weiter entschlackt, und wirft allen überflüssigen Bombast ab, um die Songs nicht mit unnötigen Effekten vollzustopfen. Dies ist allgemein zwar sowieso selten der Fall, doch vor allem in den Schlussakkorden sind es die sphärischen Zutaten, die den größten Gaumengenuss liefern, während konventionelle Gothic-Rocker wie 'The Mournful Flight' daran erinnern, dass man bei DEMISED in vielerlei Hinsicht nicht weit von finnischen Superstars wie THE 69 EYES und HIM entfernt ist, nur dass hier Melancholie mit noch mehr PATHOS gestreut wird.

Man sollte schon klarer Supporter der düsteren Materie sein, um sich auf ein Album wie dieses einzulassen. Und selbst dann ist es möglich, dass man sich vom arg verschleppten Tempo schnell runterziehen lässt. Doch im Grunde genommen ist "A Warm Place To Stay" Gothic Rock/Metal in Reinkultur und genau das, was man von einem klassischen Szene-Beitrag erwartet!

Anspieltipps: My Dreads, My Fears, A Warm Place To Stay