Vorgeschmack aufs neue Album.

Wahnsinn, dass die Veröffentlichung von "Death And The Beyond" bereits sieben Jahre her ist. Und traurig, dass wir seitdem nichts aus dem Hause DENIAL OF GOD gehört haben. Andererseits: Was möchte man schon erwarten von einer Band, die seit der Gründung 1992 erst zwei Longplayer vorzuweisen hat? Wenn wir es beim nächsten Album mit der gleichen Qualität wie zuletzt 2012 zu tun haben, lässt sich die Wartezeit jedenfalls verschmerzen. Bis es aber soweit kommt, müssen wir mit der EP "The Shapeless Mass" Vorlieb nehmen. Als Vorgeschmack auf "The Hallow Mass" sozusagen, denn so wird die dritte Scheibe der Dänen heißen.

Die EP wird vom titelgebenden Track 'The Shapeless Mass' eröffnet, der geschmeidige neun Minuten lang die Stärken DENIAL OF GODs schnell auf den Punkt bringt. Bei roherem Sound als zuletzt zeigt das Trio unverhohlen sein Händchen für schmucke Leads in grimmiger Umgebung. Gesang und Leadgitarre harmonieren bestens miteinander, wenn das Tempo angezogen wird. Für die schaurige Atmosphäre sorgen immer wieder die für die Band typischen doomigen Abschnitte, welche die konventionelle, aber stimmig gemachte Raserei rechtzeitig unterbrechen, damit es nicht zu monoton wird. Dass es auch etwas kürzer geht, zeigt der zweite neue Song, 'The Statues Are Watching'. Hier geben sich RUNNING WILD-Gedenkmomente (das Riffing) und fixe Breaks die Klinke in die Hand, dass es rumpelt, aber eben nicht scheppert.

Zu den hörbaren Einflüssen gehörte bei DENIAL OF GOD immer schon BATHORY. Was liegt da näher, als hier die Spielzeit mit einem amtlichen Cover etwas aufzumotzen? 'Call From The Grave' kommt wirklich stark daher und ist eine nicht ungewöhnliche Songauswahl für ein Cover, was man von 'Mama Loi, Papa Loi' nicht behaupten kann. Der Psychedelic-Folk-Song des bahamaischen Musikers EXUMA klingt auch im Original schon bedrohlich, wird durch die Umdeutung in den Black Metal aber gar nicht so radikal verändert, wie man es vermuten würde. Spannende Wahl, klasse umgesetzt!

Unter dem Strich macht "The Shapeless Mass" viel Spaß, auch wenn ich die beiden Songs noch nicht ganz so zwingend finde wie es "Death And The Beyond" war. Die Vorfreude auf Album Nummer drei wächst damit jedenfalls schon einmal!