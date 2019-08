Ein schwarzmetallisches Tribut an den berüchtigten Feldherren.

Die Herren von DEPARTURE CHANDELIER beschäftigen sich auf ihrem neuen Album mit dem (Ab)Leben von Napoleon Bonaparte, allerdings in einer ungewohnt schwarzmetallischen variante. Die Inszenierung ist dabei von einer inhaltlichen Tragik gekennzeichnet, in der sich der Kern des melodischen Black Metals der 90er wiederfindet, wenngleich in einer manchmal recht depressiven Verfassung.

Musikalisch gibt es dabei eigentlich wenig auszusetzen. Die Songs haben an den entsprechenden Stellen den nötigen aggressiven Kick, die Widerhaken sind gut nachvollziehbar, obschon die kanadier keine echten Hymnen produzieren, und für genügend Abwechslung ist ebenfalls gesorgt. Lediglich der Klimperkasten, den die Band in den meisten Stücken verwendet, gibt Anlass zur Aufregung, denn die Tastensounds sind gelegentlich etwas kitschig in die Songs eingeflochten, was der Dramaturgie der acht Stücke nicht immer gelegen kommt. Hin und wieder raubt das Keyboard den Kompositionen den eigentlichen Anspruch und zuletzt auch die Tiefe - und je weiter man in die Scheibe eintaucht, desto größer ist schließlich auch die Anspannung, die dadurch verbreitet wird - und das ist bei der eigentlichen Qualität des Materials schon bedauerlich.

Liebhaber des späten Schwarzstoffes des vorletzten jahrzehnts dürfen aber dennoch mal ein Ohr riskieren, denn das subjektive Empfinden ist schließlich individuell ein anderes. Für meinen persönlichen Geschmack könnte DEPARTURE CHANDELIER gerne auf die Keys verzichten und den instrumentalen Rahmen ausschließlich über die basische Besetzung klären. Da das Material an sich nicht schlecht ist, gibt es trotz allem eine eingeschränkte Empfehlung zum Lauschangriff - ganz gleich ob man das Konzept für wichtig hält oder eben auch nicht!