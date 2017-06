Rebellen im Nadelstreifenanzug.

Spätestens, wenn die eingängigen Synth-Verschachtelungen auf dem Song 'Where's The Revolution' losgrooven, möchte man sich fragen: Wo ist sie denn nun, die Revolution? Denn musikalisch zeigt sich DEPECHE MODE auf dem nunmehr 14. Album der britischen Synth Rock Götter dezent angepasst und ausgewogen. Die zwölf Songs der Standard-Version von "Spirit" schmeicheln dem Gehör und sorgen dennoch für den nötigen Kick auf dem Dancefloor, wie das grollende 'Going Backwards', doch ganz handzahm und brav verabschiedet sich die Nummer nach dem Hören auch sofort wieder. Aus den Augen, aus dem Sinn - Ohrwürmer wie 'People Are People' sucht man auf dem neuen Langspieler von Dave Gahan und Co vergebens.



Dafür findet der geneigte Hörer intellektuell anspruchsvolle Texte, denn der Rebellen-Spirit von DEPECHE MODE findet genau hier seinen Ausschlag: Ob nun der hymnische Aufruf zur Revolution auf der bereits angesprochenen Single-Auskopplung, die Anfang März erschien, die eindringliche Kritik der Jungs an der aktuellen Aufrüstungspolitik mit dem ruhigen 'GOing Backwards' mit seinem überraschend aggressiven Unterton zum Ende hin, oder der Anti-Trump-Nummer 'The Worst Crime'.



Auf "Spirit" bekommen sie alle ihr Fett weg. Musikalisch gibt es für Szene-Fans jedoch auch ein Easter-Egg. So sind überall mächtige, satte KRAFTWERK-Sequenzen zu hören. Eine Verbeugung vor den Urvätern von DEPECHE MODE und ein kunstvoller Ausflug in die Vergangenheit.