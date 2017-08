Lärmorgien ohne Hand und Fuß

Die Space-Komponenten von DEPHOSPHORUS sind auch auf dem aktuellen Werk der griechischen Grinder nicht wirklich zu erkennen. Die Truppe aus Athen, die seinerzeit aus der Asche von STRAIGHTHATE hervorgegangen war, schafft es zwar, das eigene Material so weit zu verzerren, dass es für irdische Verhältnisse schon arg merkwürdig klingt, aber inwiefern Astrogrind als neue Stilrichtung etabliert werden kann, bleibt angesichts fehlender Eigenheiten vorerst abzuwarten.

Damit wären wir dann auch beim neuen Album angelangt, auf dem DEPHOSPHORUS in schmalen 25 Minuten mit der Brechstange versucht, in irgendeiner Form aufzufallen, dies aber leider nur dadurch bewerkstelligt, dass die Band mit einer sehr eigenwilligen, um nicht zu sagen gewöhnungsbedürftigen Vocal-Performance daherkommt. Frontmann Panos scheint nicht imstande, den Brüllwürfel zu geben, sodass er auf eine Art und Weise shoutet, die grob dem raueren Hardcore-Segment zuzuordnen ist, aber auch hier mangels kraftvoller Darbietung nur wenige aus der Reserve locken könnte. Doch auch die Sounds von "Impossible Orbits" sind nun nicht das Gelbe vom Grindcore-Ei, weil weder die Highspeed-Beschallung am Anfang des Albums, noch die etwas gemäßigteren Lärmorgien zum Ende hin wirklich beeindruckend erscheinen. DEPHOSPHORUS hat eine deutliche Schwäche für den Noise-Bereich und versucht, diese auch irgendwie in das frische Material einzubauen, doch je krachiger und vor allem temporeicher die Kompositionen sind, desto weniger bleibt am Ende haften, weil die meisten Details im verwaschenen Mix verloren gehen - und das ist auf Dauer einfach viel zu unbefriedigend.



Griechenland ist nicht sonderlich bekannt dafür, im Grindcore Bäume auszureißen bzw. die Szene mit richtungsweisenden Acts zu bereichern. DEPHOSPHORUS geben einige Anhaltspunkte, warum das so ist, und bieten mit "Impossible Orbits (Astrogrind)" ein absolut verzichtbares Werk an!



Anspieltipp: The Light Of Ancient Mistakes