Jetzt mach aber mal nen Punk!

Der Preis für den unterhaltsamsten Bandnamen geht an DER FEINE HERR SOUNDSO. Das war zugegebenermaßen auch der Hauptgrund, weshalb ich mich auf die Veröffentlichung von "Wann, wenn nicht irgendwann" gestürzt habe. Zwar kam vor wenigen Jahren bereits die "Beweisstück A"-EP heraus, doch da diese komplett an mir vorbeiging, konnte ich auch recht unvoreingenommen an den schnörkellosen und grundsoliden Punkrock der Jungs aus dem hohen Norden herantreten.

Es sind Geschichten, die das Leben schreibt und die ihren Weg auf "Wann, wenn nicht irgendwann" gefunden haben. In etwas mehr als einer halben Stunde lassen die Hamburger ihren Blick ein wenig schweifen: Es ist nicht der bedrohlich erhobene Zeigefinger, aber vermeintliche "Saufen, Raufen, Randalieren"-Texte wird man bei DER FEINE HERR SOUNDSO auch nicht finden. Es sind schlichtweg 13 Punkrocksongs mit gesundem Tiefgang, dem gewissen Maß an Spielfreude, einem kleinen Schuss Abwechslungsreichtum und einer Produktion, die dem ordentlichen Gesamteindruck die klitzekleine Krone aufsetzt.

'Brot & Böller', 'Dein Krieg', 'Antitüde' oder auch das abschließende 'Sekunden bis zum Donner' belegen den dezent kritischen Unterton der Jungs – Missstände und Vergangenheitsbewältigungen sind gern gesehene Themen im deutschsprachigen Punkrock. Dass es auf "Wann, wenn nicht irgendwann" aber auch locker flockiger werden kann, belegen 'Firlefanz', 'Hottest Chicks In Punk' oder auch 'Eppendorf', die dem Unterfangen Debütalbum einen sympathischen Charakter verleihen. Summa summarum ist "Wann, wenn nicht irgendwann" eben kein Firlefanz-Album, sondern nette Punkrockkost, die keinem weh tut und mich eine knappe halbe Stunde lang gut unterhalten hat.