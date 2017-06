Maßlosigkeit beim Mittelmaß.

Schon erstaunlich, wie lange es manche Band im Musikzirkus aushält, ohne den Durchbruch zu schaffen oder sich entscheidend weiterzuentwickeln. DERANGED legt mit "Struck By A Murderous Siege" bereits das neunte Album vor, geändert hat sich bei den amerikanisch klingenden Schweden aber nichts. Wer bislang nicht viel mit den Eiferern im CANNIBAL CORPSE-Fahrwasser anfangen konnte, kann sich den restlichen Text eigentlich sparen.

Es ist eigentlich wirklich schade, wie viel Zeit eine Band in ein Album investiert, das im Endeffekt so vorhersehbar geworden ist und keinerlei Überraschungen oder Aha-Momente bereithält, wie es bei "Struck By A Murderous Siege" der Fall ist. Ohne technische Anleihen, die so manches amerikanische Death-Metal-Album vor dem Durchschnitt retten, fällt es bei DERANGED mittlerweile wirklich schwer, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Da, wo es bei SIX FEET UNDER zumindest früher mal gegroovt hat, wenn der Gitarrist mal wieder die Pinch Harmonics ausgepackt hat, bleibt mir hier nur Kopfschütteln. Wie kann man eine so extreme Musik so unaufgeregt runterspielen?

Monotonie ist scheinbar Trumpf, daran ändern auch die Soli in ihrer atonalen Leibhaftigkeit nichts. Die Drums sind solide eingedroschen, aber eben auch total leidenschaftslos. Ob man im Studio der Meinung war, die dumpfe Plastik-Produktion begünstige das Klangbild? Die Bass Drum nervt jedenfalls galore und wer der Meinung ist, die Becken auf "St. Anger" klingen scheußlich, sollte einen ganz weiten Bogen um dieses Album hier machen.

Wo normalerweise der Verweis auf die Eignung für Genre-Fans oder Anhänger einer Band stehen könnte, gibt es hier nur Ahnungslosigkeit. Wer braucht ein Album wie die neue DERANGED? Wiedergekäute Standard-Zutaten ohne jegliche Originalität oder Charme geben einfach keine Berechtigung her, irgendwem dieses Album zu empfehlen.