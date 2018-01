Klangwelten der außergerwöhnlichen Sorte

Es ist eine Herausforderung, aber sie ist so spannend verpackt, dass man sie eigentlich gar nicht ausschlagen kann. Die beiden Songs der neuen EP von DERBY DERBY verzichten auf das typische Rock'n'Roll-Instrumentarium und ersetzen die Gitarren durch eine elektrisch verstärkte Trompete, aus der das Trio so viele coole Sounds herausholt, dass man den Verzicht auf das an sich sonst treibende Instrument irgendwann gar nicht mehr als entscheidend erachtet - oder schon, aber dann auch im Sinne der Wahl, die DERBY DERBY für "Love Dance" getroffen hat.

Mit dem immerhin 20-minütigen Opener bauen die Franzosen eine verdammt geniale Klangwand auf, die mit wachsender Spieldauer immer eindringlichere Melodien hervorholt, gerne auch auf den Faktor Hypnose setzt und mit ständiger Repitation des Kernthemas so viele Extraschleifen dreht, dass man eigentlich glauben sollte, das Schema würde sich schnell verbrauchen. Doch Pustekuchen: Je weiter 'Love' voranschreitet, desto intensiver ist man gefangen, desto größer ist die Begeisterung und desto beeindruckender ist all das, was die Westeuropäer hier fabrizieren.

Der zweite Song im Bunde funktioniert im Prinzip ähnlich, kommt allerdings minimal schneller auf den Punkt, verfehlt seine Tiefenwirkung aber genauso wenig wie das vorangegangene Glanzstück. "Love Dance" bringt es am Ende auf eine halbe Stunde Spielzeit, was für einen solch ambitionierten Release zunächst nicht allzu viel scheint. Doch die Franzosen lehren einen das Abtauchen mit abstrakten Mitteln, kreuzen dabei sogar mal kurz den Avantgarde-Sektor, bereichern sich im Bereich der elektronischen Musik und bleiben am Ende doch organisch-authentisch und vor allem extrem kreativ. Und was bedeutet das nun? Tja, investieren liebe Leute, und zwar schleunigst, denn diese einmalige Erfahrung duldet eigentlich keinen Aufschub!