Und schon wieder so eine schöne Indie-Rock-Scheibe ...

Die Jungs von DERDE VERDE haben definitiv eine Menge RADIOHEAD gehört, bevor sie sich entschieden haben, das Material für "Meander Belt" zu komponieren. Die Songs sind ähnlich zerbrechlich wie der spätere Output von Thom Yorke und Co. die Melodien und Emotionen verschmelzen zu einer faszinierend eindringlichen Gesamtmasse, und das Wechselspiel der beiden Sänger funktioniert ebenfalls prächtig und unterstreicht die Intensität, die von diesen fünf Songs ausgeht noch einmal immens.



Im Grunde genommen entfernt sich DERDE VERDE nicht einmal besonders weit von den gängigen Strömungen in der Indie-Szene. Doch das Trio hat eine Geheimformel entwickelt, mithilfe derer es fern von abgenutzten Hooklines tolle Melodiemomente zaubert, einfach mitreißt und mit einer Menge authentischem, aber keinesfalls kitschigem Gefühlskino sofort ins Herz geht. Und das ist bei der Übervölkerung des Mainstreams schon eine Leistung, die man einem Newcomer sicherlich nicht auf Anhieb zutrauen möchte.



Aber das ist ja auch das Schöne: "Meander Belt" ist erfrischend anders, ohne sich verrenken zu müssen. Die Songs sind leicht verdaulich, beanspruchen aber keine abgelutschten Schemata und sind am Ende - und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus - schlichtweg wunderschön. Herzschmerz war gestern; DERDE VERDE ist jetzt!



Anspieltipps: Days Of Drought, Turn