Geile Rifffs mit Vocals von der Stange

DESDEMONIA ist eine Band, die im Vergleich zu anderen Gruppen langsam arbeitet. Hat man sich zwischen dem zweiten und dritten Studioalbum neun Jahre Zeit gelassen, sind es jetzt für das vierte Studioalbum acht Jahre. Mal gucken, ob sich das Warten auf "Anguish" gelohnt hat. Schließlich hat Album Nummer drei "Existence" bei uns lediglich zu einem Review mit 4.5 Punkten damals geführt.



Um es vorweg zu nehmen: Die Luxemburger kommen bei "Anguish" mit einer besseren Note davon. DESDEMONIA bekommt zwar auch für das neue Werk keinen Innovationspreis bekommen, aber das, was die Jungs hier liefern, ist gut gemacht. Nämlich Melodic Death Metal mit einer ordentlichen Portion Thrash Metal. Dabei sticht besonders die Gitarrenarbeit heraus, denn "Anguish" überzeugt regelmäßig mit fetten Riffs. Nur die Vocals langweilen recht schnell, was den Hörer leider immer wieder an Aufmerksamkeit verlieren lässt. Diese Aufmerksamkeit holt sich DESDEMONIA aber immer wieder mit ihren tollen Riffs wieder.



Die genannten geilen Riffs, reissen einiges auf "Anguish" wieder raus, jedoch nicht alles. Die Vocals fehlt es an Wiedererkennung und sind zu sehr Massenware. Daher ist auch dieses Mal eine Kaufempfehlung noch nicht möglich. Vielleicht ja dann 2026 beim nächsten Werk.