Simples Rezept, wuchtiger Death Metal

Während sich der Death Metal zuletzt vor allem in den progressiven Abteilungen des Genres stetig weiterentwickelt hat und schlussendlich auch phasenweise von seinem eigentlichen Kern abgewichen ist, gibt es nach wie vor einige Combos, die sich der räudigeren Variante des Sounds verschrieben habe und die alte Schule nach wie vor zum Nonplusultra erklären. Die Jungs von DESECRATED GROUNDS haben exakt jenen Anspruch, nämlich von vorne herein jedwedes Experiment auszuschließen und mit grober Kante und herbem Knüppel die Regentschaft des Old-School-Materials wieder aufzufrischen. Und das gefällt bereits auf dem ersten Silberling des Trios aus Helsinki richtig gut.



Die Finnen machen auf "Lord Of Insects" nämlich keine Kompromisse und starten mit hoher Geschwindigkeit und typisch skandinavischer Raubeinigkeit in ein neunteiliges Set, das zwar in Sachen Dynamik gerne mal einen Tempowechsel vornimmt, sich aber im Laufe der 39-minütigen Show zu keinem Zeitpunkt vom Kurs abbringen lässt, der da lautet: absolute Zerstörung. DESECRATED GROUNDS arbeitet gerne mal mit rasierten Thrash-Gitarren, hat hier und dort auch ein bisschen Rock 'n' Roll im Sound, entpuppt sich dann aber doch als der ungestüme Totengräber, welchen man hinter dem Insektenlord auch vermutet hatte. Die neue Scheibe scheißt auf Innovation und neue Ausrichtungen und kloppt mit steter Beharrlichkeit auf den immergleichen Kesseln. Und wen stört's? Wahrscheinlich niemanden, denn so plakativ das auch klingen mag: Schlicht und simpel ist bei DESECRATED GROUNDS nicht minder effektiv wie bei OBITUARY und Co.!



Anspieltipps: Sewing The Head Back, The Death In Me