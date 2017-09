Atmosphärisch top...wären da nur nicht die lahmen Grunts!

"The Mortal Horizon" ist der fünfte Silberling, den DESECRESY ins Rennen schickt, und es ist definitiv eines der besseren Alben, die das Duo in den vergangenen Jahren ausgearbeitet hat. Vor allem aus der atmosphärischen Perspektive hat die Band eine fabelhafte Mischung aus bedrohlich-finsterer Endzeitstimmung und depressiver Kälte kreiert, die maßgeblichen Anteil daran hat, dass das Material des neuen Albums auf jeden Fall Gehör verdient. Leider jedoch leidet DESECRESY aber immer noch am gleichen Dilemma, das schon die letzten Scheiben der Skandinavier kennzeichnete: Die monotonen Grunts, die teilweise so tief daherkommen, dass sie auch im Brutal-Death-Segment passen könten, killen die Stimmung sofort wieder - und erstellen einen Kontrast, der alles andere als wünschenswert ist.



Man muss auf "The Mortal Horizon" tatsächlich den rein instrumentalen Teil und die zweifelhafte Gesangsdarbietung trennen, denn es ist tatsächlich des einen Freud und des anderen Leid. Die Gitarrensounds sind erstklassig, sowohl in Sachen Riffing als auch bei der Erstellung hintergründiger Melodien. Man will abtauchen, sich mitreißen lassen und dieses Beklemmende spüren. Doch kaum dass man sich darauf eingelassen hat, bringt einen das eintönige Gegrunze wieder aus dem Konzeept - und versaut über weite Strecken das Vergnügen, dass die neun Songs eigentlich mitbringen könnten.



Definitiv sollte DESECRESY mal über die inhaltliche Konzeption nachdenken, schließlich ist "The Mortal Horizon" nicht das erste Album, bei dem die Grunts der große Störfaktor sind. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, zu behaupten, dass die Band heute besser dastehen würde, hätte man die Defizite schon früher Ernst genommen. Doch das Interesse zur Veränderung scheint nicht gegeben - und deshalb müssen die beiden Leader mit der Konsequenz leben, dass auch die neue Scheibe mit den wiederkehrenden Mängeln konfrontiert und schließlich auch abgestraft wird.



Anspieltipps: Telekinetic Ignition, Approaching Infinity