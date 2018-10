Fett und anspruchsvoll - eine gute Mischung!

Ein echtes Schwergewicht ist DESEIZED bis dato noch nicht, aber definitiv eine Band, die diesen Part in naher Zukunft einmal wird übernehmen können. Die Hardcore-Proggies aus Oslo haben auf ihrer neuen EP zwar keine großen Entwicklungssprünge mehr gemacht, letztendlich aber einen sauberen Mix aus modernen Metal-Sounds im Stile von IN FLAMES und vereinzelten DJENT-Geschichten nach MESHUGGAH-und-Co-Strickmuster gezaubert. Nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger.

"Paradigms" beginnt zunächst sehr groovig und straight und öffnet sich erst schleichend den melodischen Passagen,. die aber in der zweiten Hälfte des neuen Releases immer präsenter werden. Es sind keine aufdringlichen Hooklines, aber auch keine knotigen Melo-Parts, sondern der exakte Mittelweg aus anspruchsvollem und einprägsamem Songwriting, den die Band hier gefunden hat - ähnlich wie auch schon bei den letzten Veröffentlichungen. Mit 'Echoes' und 'Dominion' stehen auch zwei potenzielle Hits bereit, die vor allem Anhänger der etwas staighteren Kost von Anders Friden und Mannschaft begeistern dürfte, während in den anderen Nummern von "Paradigms" ganz klar der Fokus auf wuchtigen Grooves, Breitband-Sounds und dezenter FEAR FACTORY-Annäherung auf dem Programm steht. Und das in einer handwerklichen Aufbereitung, die mir höchsten Respekt abverlangt. Denn zwischen den Zeilen passiert bei DESEIZED eine ganze Menge, und genau das ist auch der Schlüssel zum Ausbruch aus der zweiten Reihe.

Dennoch: Nach ganz oben braucht die Band noch ein paar Eigenanteile in Addition zur vorhandenen Basis. "Paradigms" ist der nächste Schritt, allerdings auch einer, der noch nicht groß genug ist, um die Norweger zu künftigen Hall-of-Fame-Anwärtern zu machen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, und das ist bei dieser talentierten Combo absolut nicht ausgeschlossen!

Anspieltipps: Celestial, Echoes