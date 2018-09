Düster und heavy - aber manchmal unnötig kompliziert

Einst als klassische Stoner-Trupppe gestartet (der Bandname kommt schließlich nicht von ungefähr) hat DESERT STORM die Prioritäten im Laufe der Zeit immer mehr Richtung Doom/Sludge verschoben und sich zunehmend mehr am jüngeren Output der Kollegen von DOWN orientiert. Am Ende dieses Prozesses steht schließlich ein Album wie "Sentinels", das wesentlich düsterer tönt als die ersten beiden Releases der britischen Combo und auch nicht mehr ganz so leicht zugänglich ist.



Die neue Scheibe, die vierte inzwischen, setzt auf dezent angeproggte Arrangements, verschrobene Strukturen und schließlich auch auf den Faktor Unberechenbarkeit, der auf "Sentinels" allerdings nicht immer den gewünschten Erfolg bringt. Denn zwischen einigen wirklich mächtigen Riffkaskaden verliert die Band hin und wieder die Orientierung und kann die dynamische Komponente des Albums nicht immer konsequent ausspielen. Vor allem im ersten Drittel macht sich dieses Manko das eine oder andere Mal bemerkbar, so dass "Sentinels" nur äußerst schwerfällig in Gang kommt. Dieser Eindruck relativiert sich zwar im weiteren Verlauf des Albums immer stärker und wird schließlich völlig ausgeblendet, wenn das grandiose 'Capsized' den letzten Tanz einläutet, aber ganz wegschieben kann man ihn dennoch nicht.



Zum Schluss besteht einfach das Gefühl, dass DESERT STORM diesmal nicht alles aus den eigenen Möglichkeiten gemacht hat. Die finstere Schlagseite steht dem Material wirklich gut, allerdings wären ein paar straightere Songs äußerst hilfreich gewesen, um den manchmal kopflastig wirkenden Sound in die richtige Richtung zu lenken. DOWN-Liebhaber sollten sich davon aber nicht abschrecken lassen; DESERT STORM kommt zwar zu keiner Zeit an die Legende heran, fährt aber auf der gleichen Straßenseite und begrüßt jeden Anhalter zu einer größtenteils anständigen Sludge-Abfahrt.



Anspieltipps: Kingdom Of Horns, Capsized