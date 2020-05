Carry On

Das Cover lügt nicht!

Das Cover verheißt ein amtliches Rock-Brett mit reichlich PS unter der Haube, während der Bandname und das das Logo auf eine trockene Vortragsweise hindeuten. Bingo! Genau das bekommt man von diesen Burschen aus San Diego auch geboten, doch das ist längst nicht alles. Der irgendwo in der Grauzone von Heavy, Stoner und Desert Rock zu verortende Stil erweist sich nämlich als überaus abwechslungsreich dargeboten und zudem legt der Fünfer auf seinem zweiten Album offenbar verdammt viel Wert darauf, die Tracks mächtig fett aus den Boxen donnern zu lassen.

Durch das dreckige Spiel des Gitarren-Doppels Woogie Maggard und Anthony Belluto steht der Heavy Rock im Verlauf der Spielzeit permanent im Vordergrund und wenn die beiden Jungs zum gemeinsamen Solieren loslegen, geht die Sache auch als klassischer Hard Rock durch. Durch den erdigen Sound gehen zwar manche Details der Six-Stringer ein wenig unter, an der Lässigkeit der Songs selbst ändert das aber nichts.

Diese werden von einer überaus solide agierenden Rhythmus-Fraktion zumeist fast stoisch groovend fundamentiert, doch auch diese beiden Kollegen bekommen ihren Freiraum und verstehen es, sich in Szene zu setzen. Und zwar immer dann, wenn es durch unverhoffte, aber akzentuiert gesetzte Breaks zu Stimmungs- und Tempowechsel kommt. Dabei lassen sich auch immer wieder Reminiszenzen an die Ursuppe des Doom Metal vernehmen, die wiederum wunderbar mit Sänger Dave Russell harmonieren, der zumeist in bewährter OZZY-Manier ins Mikro näselt.

Das Gebräu von DESERT SUNS kann zwar nicht unbedingt mit Originalität punkten, wer sich jedoch an der im klassischen Sinne rockigen Seite der erwähnten Genres wohlfühlt und sich zudem zu SABBATH-esken Klängen jedweder Machart hingezogen fühlt, kommt hier voll auf seine Kosten. Und auch Sechssaiten-Fetischisten werden mit DESERT SUNS ihr Glück finden und wohl immer wieder gerne zu "Carry On" die Luftgitarre auspacken!