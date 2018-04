Wenn nur dieser Krümelmonster-Gesang nicht wäre...

Wenn nur dieser Krümelmonster-Gesang nicht wäre, dann könnte ich ja sogar Hörspaß an DETERMINATIONs Musik entwickeln. Spielen können die Jungs nämlich, Gespür für Melodien ist auch vorhanden und das komplexe Riffing und variable Bass-Spiel sollte alle DEATH- oder alte CYNIC-liebenden Song-Entknoter auf den Plan bringen.



Diese Bands haben aber Sänger, die die Musik prägen und nicht runterziehen. Gerade das SIX FEET UNDER-mässige ganz tiefe Gegurgel passt auch gar nicht zur Musik und wirkt in etwa so bedrohlich wie ein betrunkener Tanzbär. Und so läuft eben auch das technisch absolut versierte Spiel irgendwie unter "ferner liefen" an mir vorbei. Death Metal Maniacs dürfen aber genre zwei bis drei Notenpunkte aufaddieren und wer gerade die Knobel-Variante dieser Musik (OBSCURA, NECROPHAGIST) zu schätzen weiß, darf reinhören. Ich mach aus.