Nächster Durchfallgarant des einstigen HOLLYWOOD UNDEAD-Frontmanns

DEUCE ist Gründungsmitglied von HOLLYWOOD UNDEAD, hat sich aber schon vor einigen Jahren von den polarisierenden Nu-Metal-Eigenbrötlern getrennt, um seine Solokarriere weiter anzukurbeln. Mit "Invincible" veröffentlicht der Rapper dieser Tage eine weitere Scheibe, die zumindest quantitativ beachtlich dick daherkommt. Doch das ist leider auch schon der einzige Vorzug, den man am Ende festhalten darf. Wenn es denn überhaupt einer ist...



Denn im Grunde genommen ist der glücklichste Moment im Kontext der 14 neuen Stücke genau jener Augenblick, in dem das schauderhafte Szenario endlich ein Ende gefunden hat. Nicht nur dass die Mischung aus Hip-Hop-Passagen und melodischen Refrains die Nerven mächtig anspannt: DEUCE hat auch keine einzige Idee, wie es gelingen kann, aus dem inhaltlich völlig festgefahrenen Schema auszubrechen. Selbst die Melodien der einzelnen Kompositionen sind kaum voneinander zu unterscheiden, da die strukturelle Aufmachung der Nummern stets die gleiche ist. Und da haben wir noch nicht einmal über die niedlichen Singalongs gesprochen, die der harte Rapper hier auf die Waagschale legt.



Doch DEUCE scheint nichts peinlich zu sein, also zieht er sein Ding auch bis zum Schluss durch, vrmutlich in der Überzeugung, etwas Großartuges erschaffen zu haaben. Aber "Invincible" lebt in Sachen Qualitätsanspruch in seiner eigenen Welt. Und in dieser Welt ist leider kein Platz für gute Songs!