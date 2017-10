Nichts Neues - weder im Guten, noch im Schlechten

Man ist doch tatsächlich verleitet, die Kritik zum letzten Album von DEUS OTIOSUS in weiten Teilen zu übernehmen, wenn man sich das aktuelle Werk der dänischen Todesblei-Formation näher zu Gemüte führt. Die Band scheint zwar minimal entschlossener als noch auf "Murderer", doch die ganz großen Bäume werden auch mit "Opposer" nicht ausgerissen. Denn es ist eigentlich das immergleiche Procedere, mit dem die Band sich ans Werk begibt, wenngleich festzustellen ist, dass einige Thrash-Gitarren den Sound der zehn Stücke merklich beeinflussen. ABer Spannungsaufbau? Spürbare Abwechslung? Nun, das sind nicht die tatsächlichen Stärken von DEUS OTIOSUS.

Umgekehrt muss man einräumen, dass sich die Dänen nicht schlechter verkaufen als drei Viertel der gesamten Szene; die Zielstrebigkeit ist gegeben, das Material hat einen angenehmen Punch, und der Sound ist auch angemessen dick. Was eben fehlt, und das wird sich vielleicht auch nicht mehr ändern, sind charakteristische Methoden mit Wiedererkennungswert, bei denen der Mix aus THE HAUNTED und typisch skandinavischem Death Metal mal nicht im primären Fokus steht. Doch davon hat auch "Opposer" nicht viel im Programm, weshalb man wieder bei der alten Leier landet, wenn es um das Fazit zu einer neuen DEUS OTIOSUS-Scheibe geht. Das Material geht in Ordnung, für einen Moment kickt es, aber langfristig dürfte es im Sande verlaufen - wie auch schon das Material der Vorgänger. Ist halt so...

Anspieltipps: The Opposer, To The Graves