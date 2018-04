Drink With The Devil (EP)

Old School Thrash wie er leibt und lebt.

DEVASTATIÖN macht das Klischee zur Antriebsfeder und sichert sich dadurch auch eine relativ spontane Arbeitsatmosphäre, in der selbst die peinlichsten Grenzen überschritten werden dürfen, sollte dies erforderlich sein. Doch Letzteres ist auf der neuen EP der belgischen Speed-Metaller noch kein echtes Bedürfnis: Die Jungs feuern einige Old-School-Thrash-Salven ins Auditorium, mit der sie gleichzeitig jede Spur von Originalität sofort verwischen - doch einen solchen Anspruch hatten die Herrschaften ja auch von vorne herein nicht.

"Drink With The Devil" verfolgt stattdessen einfach nur die räudige Attitüde des frühen amerikanischen Sounds und die dezent infernalische Schlagzahl einiger 80s-Teutonen-Releases. Vor allem die ersten KREATOR-Scheiben dürften es den Belgiern dabei ganz besonders angetan haben, denn sowohl das Gebrüll von Frontmann Matthieau als auch das sehr straighte Riffing seines Sidekicks Tim schlagen in eine Kerbe, die das Altenessen-Urgestein vor mehr als drei Dekaden in die Historie des Genres geritzt hat. Schlimm? Mitnichten.

Der nostalgische Anstrich ist jedenfalls gelungen umgesetzt, die Benelux-Prügler sind mit der nötigen Aggression bei der Sache, und der Drive der fünf neuen Stücke packt einen auch schnell bei den Eiern. Dennoch sollte DEVASTATIÖN bei einem potenziellen Full-Length im Auge haben, dass ein bisschen mehr Abwechslung zwingend erforderlich ist, um das Niveau zu halten. Ansonsten gibt es im Hinblick auf diesen EP-Release nicht viel zu beanstanden.

Anspieltipps: Drink With The Devil, Defillement