Und die Krone geht an..

Aller guten Dinge sind drei – das dachte sich wohl auch das Todesflaggschiff von DEVASTATOR und hat mit "The Throne Belongs To Us" ihr nunmehr drittes Album im Hamburger Hafen. Vier Jahre nach dem "Through Oceans Of Flesh"-Bollwerk hat die Truppe um Frontmann Lenny neben einem neuen, abermals wirklich tollen Artwork auch 13 Langeisen im Feuer, die uns auf der knapp 45-minütigen Odyssee aus brutalem Riffing, coolen Grunz-Vocals und gnadenloser Brutalität begleitet. Unterstützt wird das Unterfangen durch eine leichte Kriegsmentalität, die den Songs sowie der Aura des Albums einen passenden Rahmen verleiht.



Ein bisschen VADER, CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL und SIX FEET UNDER hier, ein paar Blastbeats, alles niedermähende Mid-Tempo-Brocken, Ausflüge in die Brütäl-Death-Metal-Ecke sowie einigen Soundspielereien, die die Atmosphäre jedoch aufrechterhalten können. Ihr seht, für fast alle Freunde der etwas deftigeren Kost ist auf "The Throne Belongs To Us" etwas dabei. Konnte ich mich mit dem Vorgänger nicht auf volle Distanz anfreunden, so liegen auf Rundling Nummer drei speziell in dieser Hinsicht die Stärken. So können gleich zu Beginn Songs wie 'Unleash Your Ardent Longing' oder das superbe Titelstück ebenso glänzen wie im weiteren Verlauf abgrundtiefböse Brocken der Marke 'Of Hatred And Void' oder 'Creation's Crowning Glory' sowie die Abschlussdampframme ' The Urge To Decimate'.



DEVASTATOR hat sich also in vielerlei Hinblick verbessert: Das Songwriting ist auf den Punkt gebracht, die Atmosphäre passt, der Hörer wird auf das Brutalo-Unterfangen sehr gut vorbereitet ('Intro') und mit den genannten Songs haben die Hamburger überdies einige astreine Underground-Perlen am Start. Anstatt auf Teufel komm' raus auf den Hörer einzuprügeln, wird das Tempo wohl dosiert und clever eingesetzt. Mal etwas langsamer, mal nimmt das Flaggschiff wieder an Fahrt auf, mal schwimmt es auf verhältnismäßig ruhiger See, mal überlebt es im schlimmsten Rifforkan. "The Throne Belongs To Us" ist ein starkes Album geworden.