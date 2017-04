Galgenvögel in Partylaune

DEVIL ist ja einer dieser Bandnamen, bei denen man sich fragt, warum es bis in dieses Jahrtausend dauerte, dass sich eine Band so nennt. Glücklicherweise machen die Norweger auch auf Album Nummer drei diese Jugend durch einen Sound wett, der so auch bereits in den Anfangszeiten des Heavy Metals gespielt wurde. Frühe Doomriffs á la BLACK SABBATH oder PENTAGRAM treffen auf die Anfänge der klassischen NWOBHM und so wird dann herrlich primitiv aufs Geratwohl durch die Botanik gerockt.



Dabei hat man auf "To The Gallows" bereits auf die Startposition mit dem Titelsong einen Hit gestellt, der in seiner Einfachheit unglaublich effektiv ist und mich damit an die Briten von ARKHAM WITCH erinnert, ebenfalls Meister der wirkungsvollen Simplizität. So geht es dann im Prinzip auch kurzweilig weiter, mal doomiger, mal rockiger, immer auf das nötigste reduziert, einfaches Riff, einfache Melodie, einfaches Drumming und einfache Leads und Soli. Nein, einen Innovationspreis gewinnt DEVIL mit "To The Gallows" sicher nicht, hätte die Band nicht mal damals gewonnen, als mit WITCHFYNDE oder WITCHFINDER GENERAL ausreichend Konkurrenz am Start war.



Doch was dieses Album unbestritten kann, ist jede Menge Spaß machen. Man kann eigentlich alles bereits beim ersten Mal und auch nach exzessivem Alkoholgenuss locker mitsingen, eine Qualität, die bei dieser Art Musik nicht unterschätzt werden sollte. Somit ist "To The Gallows" der perfekte Soundtrack für räudige Metal-Parties, für die Zeiten, wenn selbst SAXON anfangen, zu progressiv zu klingen und man nicht zum zehnten Mal 'War Pigs' hintereinander hören möchte.



Was ich mit diesen Zeilen sagen möchte, ist ähnlich einfach wie die Musik auf "To The Gallows": Hier wird nichts, ja wirklich rein gar nichts Neues geboten, die Musik ist simpel bis knapp vor der Schmerzgrenze, aber ich habe eine Menge Spaß mit diesem Album und kann mir vorstellen, dass es auch noch einigen anderen Menschen so gehen dürfte.



Wer mit DEVIL - so wie ich - seit dem Demo "Magister Mundi Xum" seine Freude hatte, der wird auch hier wieder mehr als zufrieden nach Hause gehen. Wer hingegen höhere Ansprüche als "es muss mir Spaß machen" an seine Musik stellt, der dürfte hier recht schnell gelangweilt sein. DEVIL spielt einfache Musik für einfache Gemüter wie mich, gute Laune und dreckiger Rock'n'Roll, nicht mehr aber auch keinesfalls weniger.