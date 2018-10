The Fury Of Our Maker's Hand (Re-Release)

Das schwächste DEVILDRIVER-Album - und dennoch stark!

"The Fury Of Our Maker's Hand" ist in der Rückschau vielleicht derjenige Release im DEVILDRIVER-Katalog, auf den als erstes verzichten werden könnte. Die Scheibe hat nach wie vor viele herausragende Augenblicke, präsentiert sich an anderen Stellen aber auch als durchwachsener Release, dem es vor allem an einem mangelt: Abwechslung. Dez Fafara und sein Team versuchten anno 2005, auf der MACHINE HEAD-Erfolgswelle mizuschwimmen, hatten aber nicht immer die passenden Argumente am Start, um Kollege Flynn die Stirn zu bieten. Ist die zwweite DEVILDRIVER-Veröffentlichung deshalb eine Enttäuschung? Nun, das sicher auch nicht!

Bei Nummern wie 'Bear Witness Unto' und 'End Of The Line' werden Modern-Thrash-Liebhaber auch heute noch steilgehen, und das fantastische 'Hold Back The Day' sowie das ruppige 'Ripped Apart' sind 13 Jahre nach Original-Release immer noch Standards, die zu den Highlights in der gesamten Diskografie der Band gehören. Dennoch können nicht alle Nummern dieses Level halten, so dass es zwischendurch einige kurze Einbrüche gibt, bei denen vor allem die immer gleiche Vorgehenswweise etwas bitterer aufstößt. 'Impending Disaster' und 'Grinf**ked' sind sicherlich keine schlechten Songs, in der Gesamtbetrachtung aber trotzdem Lückenfüller eines nicht durchgängig hervorragenden Albums.

Vielleicht hat exakt diese Tatsache bei der Gestaltung der Neuauflage auch eine zentrale Rolle gespielt, denn mit immerhin sechs Bonustracks wurde "The Fury Of Our Maker's Hand" üppig aufgewertet, und das wohlgemerkt nicht bloß quantitativ. 'Unlucky 13', 'Guilty As Sin' und vor allem 'Digging Up The Corpses' sind definitiv mehr als nur schmückendes Beiwerk, sondern drei Nummern, die nicht nur damals zu einer erheblichen Aufwertung geführt hätten. Hinzu gesellen sich drei Liveaufnahmen, die noch mal demonstrieren, welche Walze die Bühne entert, sobald Fafara und sein Team die Bretter stürmen - fett, megafett das Ganze!

Von daher gilt hier am Ende eigentlich das gleiche wie für alle weiteren Neuauflagen aus der DEVILDRIVER-Frühphase: "The Fury Of Our Maker's Hand" ist nicht der stärkste Release, in der jetzigen Variante aber nicht zuletzt wegen des starken Bonusmaterials dennoch unverzichtbar. Auch Vinyl-Liebhaber sollten die Augen offen halten, denn erstmals wird es diese Songs auch in edlen Limitied Editions geben!

Anspieltipps: Hold Back The Day, End Of The Line, Digging Up The Corpses