Ein Monument in der Historie dieser Band!

Nicht nur in kommerzieller Hinsicht gelang DEVILDRIVER mit "The Last Kind Words" der endgültige Durchbruch; auch musikalisch konnte sich die Band anno 2007 noch einmal gewaltig steigern und endlich auch den adäquaten Mittelweg zwischen Brachialität auf der einen und Einprägsamkeit auf der anderen Seite finden.

Die gute alte MACHINE HEAD-Schule hat Dez Fafara und seine Mannen definitiv nach vorne gebracht, was sich unter anderem in hymnischen Kompositionen wie 'Tirades Of Truth' und 'These Fighting Words' widerspiegelt, die zu den vielen Highlights des dritten DEVILDRIVER-Albums gehören. Aber auch das rüde 'The Axe Shall Fall' und das technisch geprägte, thrashige 'Bound By The Moon' sind zu nennen, möchte man die Lieblingstracks von "The Last Kind Words" auch nur irgendwie zusammenfassen.



Nachdem "The Fury Of Our Maker's Hand" im Vergleich zum Debüt einige Federn lassen musste, war das Quintett beim bekanntermaßen entscheidenden dritten Werk gehörig unter Druck, hat sich davon jedoch nicht beirren lassen. Die elf Stücke des inzwischen auch schon elf Jahre alten Albums vertreten allesamt das Optimum-Statement 'All Killer, No Filler', mögen sich hier und dort vielleicht auch ein wenig dem metallischen Mainstream angepasst haben, bügeln aber dennoch so ziemlich jeden modernen Act weg, der sich auf eine ähnliche Symbiose geeinigt hat. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich die Herren vor allem handwerklich noch einmal spürbar steigern konnten, zum anderen aber auch darauf, dass Frontmann Fafara seine bis dato beste Studio-Performance abgeliefert hat.



Ein letztes Plus von "The Last Kind Woerds" ist die sehr angenehme Vielfalt, mit der DEVILDRIVER hier um die Ecke kommt. Zwar ist der allgemeine Konsens grooviger Modern Thrash, doch in jedem Song nähert sich die Band ihrer Vorliebe aus einer anderen Perspektive und kreiert schließlich ausreichend Abwechslung, um die Spannung auf einem hohen Level zu halten. Dass die Platte bis heute als eine der besten im Katalog des Fünfers gehandelt wird, spricht bei der ruhmreichen Diskografie der Jungs Bände.



Die Neuauflage verschafft "The Last Kind Words" nun auch das Vinyl-Debüt und damit vielleicht auch noch mal die Rückkehr in die entsprechenden Hardware-Charts. Die CD-Auflage indes erscheint im Digipak, leider jedoch ohne weiteres Bonusmaterial. Doch auch das ist nicht weiter tragisch, denn Album Nr. 3 begeistert auch ohne Extras auf ganzer Linie!



Anspieltipps: Bound By The Moon, These Fighting Words, Tirades Of Truth