Horror und Liebe!

Diogo Ferreira gehört zu den großen Verehrern von Horrorikone Vincent Price und hat schon diverse Songs und Texte zu Themen verfasst, die sich mit der Legende beschäftigen. Von diesem Standpunkt weicht er allerdings auf dem neuen Werk seines Projektes DEVIL'S HOUND ab. Stattdessen lässt er sein Alter Ego Dean Noir drei traurige Akkustiknummern singen, die sich mit den Gegensätzen von Trauer und Liebe beschäftigen, inhaltlich allerdings nicht jenen Kontrast darstellen, der in den Lyrics aufbereitet wird.

Lediglich drei Nummern haben es auf "Depressive Letters" geschafft, so dass der finale Output eigentlich wenig aussagekräftig ist, was das Gesamtwerk des portugiesischen Songwriters betrifft. Allerdings ist Ferreira auf allen bisher veröffentlichten Singles derart vorgegangen und hat lediglich kurze Momentaufnahmen veröffentlicht, die in eine ähnliche Richtung gehen wie der neue Stoff.

Grundsätzlich sind die Songs allesamt in Ordnung, jedoch fehlt es dem melancholischen Treiben selbst über die kurze Distanz an Abwechslung. Die Gitarren schleppen sich dahin, das sonore Gebrumme des Frontmanns ist auch nicht sonderlich eindringlich, und die Melodien reißen nun auch nicht wirklich mit. Sicherlich ist "Depressive Letters" auch abhängig davon, in welcher Stimmung sich der Hörer gerade befindet. Aber ob die lethargischen Gehversuche hier einen Umschwung herbeiführen könnten, ist noch stark zu bezweifeln. Derlei hat man einfach schon überzeugender wahrgenommen!