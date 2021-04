Mehr über Devilz By Definition

The Bitter Remains Of Human Consumption (EP)

The Bitter Remains Of Human Consumption (EP)

Klotzen und grooven.

Die DEVILZ BY DEFINITION sind ein Quintett aus Kanada, das schon seit über einem Jahrzehnt Musik veröffentlicht, aber fast immer EPs und Singles. Auch die jüngste Hervorbringung ist eine EP, die den länglichen Namen "The Bitter Remains Of Human Consumption" trägt und drei Tracks umfasst.

Die Gruppe bezeichnet ihre Musik als Groove Thrash. Das darf man so verstehen, dass statt eines Stakkato-Trommelfeuers eher griffige Rhythmen vorherrschen. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die zu Thrash Metal tanzen wollen, aber wenn, dann dürfte ihnen dies bei den DEVILZ BY DEFINTION leichter fallen als bei SODOM. Neben den schweren, verzerrten Riffs der Gitarren sind immer wieder kleine Soli und Lead Fills zu hören. Insofern ist es überraschend und für mein Empfinden widersprüchlich, dass der Sänger raunzt und fast growlt.

Etwas variabler zeigt sich die Band beim Quasi-Titelstück 'The Bitter Remains'. Die Nummer fängt im typischen Sound an, der bei den beiden ersten, kürzeren Stücken zu hören war, macht dann mit einer langsam-schleppenden, leicht doomigen Passage weiter und kulminiert schließlich in längeren, melodischen Gitarrensoli.

Wer sich mit Mucke der Sorte PANTERA mit einer Prise MONSTER MAGNET anfreunden kann, sollte die definierten Teufelchen antesten.