Speziller Ort. Spezieller Set. Spezielle Magie.

Es gibt nicht viele Konzertlocations, die sich noch besser eignen, um ein besonderes Konzert aufzunehmen wie das antike römische Amphitheater im bulgarischen Plovdiv. Das haben schon STEVE ROTHERY oder KATATONIA so gesehen. Und auch das DEVIN TOWNSEND PROJECT verschlägt es nun hierher für ein sehr spezielles Konzert.



Und wie beeindruckend dies schon von der ersten Sekunde an aussieht. Das antike, exzellent erhaltene Theater inklusive der Säulenfassade im Hintergrund, davor das vielköpfige Orchester und natürlich Devin Townsend und seine Mitstreiter, die auf eine große Schar entzückter Zuschauer blicken. Phänomenal.



Das dürfte dann auch das richtige Wort für die Show sein, die es auf knappe drei Stunden bringt und dabei zwei Sets enthält. Die ersten zwölf Songs sind eine von Fans gewählte Setlist, die so gar nicht meinen Erwartungen einer solchen entspricht. Nein, es gibt wirklich viele Überraschungen wie 'Om' (von der "Christeen"-EP), 'Canada' (von "Terria"), 'Bad Devil' (von "Infinity") oder 'A Simple Lullaby' (von "Synchestra"), die zumindest ich allesamt nicht zwingend auf dem Schirm hatte. Dazu gibt es vier Songs des immer noch aktuellen Albums "Transcendence", die sich hervorragend in die abwechslungsreiche Setlist integrieren. Auch das Orchester wir hervorragend integriert. Devin Townsend hat ja häufig einen sehr ausgeladenen, vielschichtigen Sound und so wirkt dies alles sehr natürlich, selbst bei Songs wie dem eher wild-wirren 'Bad Devil'.



Der zweite Teil des Konzerts - jetzt ohne Orchester - widmet sich dann dem 20. Geburtstag des großartigen "Ocean Machine"-Albums, das bis heute mein Favorit von HevyDevy ist. Egal, ob das eingängige 'Life', das harte 'Regulator', das Breitwandformat von 'Seventh Wave' oder das episch-ausufernde 'Things Beyond Things', das wird alles sensationell dargeboten vor einem euphorischen Publikum. Die Atmosphäre ist auch dank der meist blau-kühlen Lichtshow wie gemalt.



Ich mag jetzt gar nicht zu viel erzählen, denn es sollte auch so klar sein, dass Fans sich dieses fette Paket (drei CDs plu BluRay und/oder 2-DVD - je nach Format) unbedingt holen sollten. Eine ganz unterhaltsame, halbstündige Doku mit dem Titel 'Reflecting The Chaos' gibt es dann auch noch obendrauf.