Post Black Metal im Champions League Format

Die Gratwanderung, die diese Litauer vollführen, ist durchaus gewagt: DEVLSY ist immer wieder nahe dran, heroische Momente zu krieren und sie mit pechschwarzer Atmosphäre zu umgarnen, doch die Truppe aus Vilnius möchte keine leicht verdaulichen Hymnen komponieren und füllt ihre Songs daher auch immer wieder mit verqueren Arrangements, eher vertrackten Strukturen und starken Kontrasten, die auch schon mal den Death Metal oder den Sludge-Bereich kreuzen. Die Ansprüche dieser Post-Metaller sind extrem hoch - doch DEVLSY kann sie in den sechs Nummern von "Private Suite" auch durchweg befriedigen.

Die erhabenen Momente, in denen die Band ihre Melodien ins Monumentale steigert, sind dabei die Glanzpunkte der neuen Scheibe. 'Corridors' und 'Porta Formica' setzen in dieser Hinsicht Akzente, berufen sich aber weiterhin auf einen sehr rohen Sound und schwer verdauliche progressive Ansätze. Und auch in 'Hatching Tomb' sind starke Kontraste an der Tagesordnung, die von aggressivem Fast-Forward-Black-Metal bis hin zu epischen Andeutungen mit extrem hohem Spannungslevel reichen.

"Private Suite" ist am Ende eines dieser Alben, das sofort begeistert, mit seinen melodischen Momentaufnahmen unglaublich schnell fesselt, letztendlich aber trotzdem so viel verborgen hält, dass man in jeder weiteren Runde tatsächlich noch zahlreiche neue Aspekte entdeckt. Nur selten findet man so leicht Zugang zu einer eher komplexen Platte, und dennoch ist der Langzeiteffekt beeindruckend. DEVLSY muss man fortan auf dem Zettel haben, wenn man Post Black Metal zu seinen bevorzugten Hörerlebnissen zählt. In diesen Letten schlummert enorm viel Potenzial!

Anspieltipps: Hatching Tomb, Corridors, Porta Formica