Auch der Zweitschlag überzeugt!

Nur ein Jahr nach dem ersten Langspieler legt die polnische Folk-Formation DIABOL BORUTA mit "Widziadla" nach. Viel verändert hat sich in der Zwischenzeit natürlich nicht, aber da beide Alben wirklich überzeugen, ist das auch nicht wichtig. Der Fünfer aus Rzeszów setzt den eingeschlagenen Weg konsequent fort - melodischer Folk Metal, der nicht nur auf gefüllte Trinkhörner setzt, sondern auch etwas mehr Tiefgang bietet mit polnischen Texten. Nun verstehe ich zwar keines der gesungenen Worte, doch gerade die zum Einsatz kommende Sprache ist für mich ein klarer Pluspunkt. Es klingt einfach interessant und schlägt eine eigene kleine Nische ins schon sehr umfangreiche Folk-Metal-Bollwerk.

Im Vergleich zum Vorgänger (zur Rezension) wirkt die Musik der Polen trotz der kurzen Zeit dennoch leicht verändert. "Widziadla" wirkt direkt etwas zurück genommener und weniger direkt. Natürlich finden sich auch erneut Stücke wie 'Jarmark Widziadel', die auf Frohsinn und Heiterkeit bauen und zum geselligen Trinkgelage einstimmen. Doch in der Mehrzahl befinden sich gefühlvolle Metalsongs auf dem neuen Werk. Dieser Aspekt war auf "Stare Ględźby" auch schon deutlich, inzwischen ist die Schlagseite aber klar.

Und so darf man DIABOL BORUTA durchaus einreihen in die Reihe anspruchsvollerer Folker. Eine gemeinsame Tour mit METSATÖLL beispielweise würde mich faszinieren. Besonders gelungen finde ich, wie bei den Esten auch, den Einsatz der Folk-Instrumente. Diese sind nämlich durchaus sehr präsent, lassen den beiden Gitarristen aber viel Platz für harte Riffs und Soli. Die Polen spielen in erster Linie harten Metal, Flöte, Akkordeon und Zither sind eher unterstützend. 'Nim Pierwsza Gwiazda Wzesla' ist zum Beispiel in astreiner Thrash-Song mit tollem Gesang, die Folk-Elemente stehen nie im Mittelpunkt.

Die Richtung ist klar - für DIABOL BORUTA wird es weiter bergauf gehen. Auch "Wiadzadla" ist noch ein Stück entfernt von den Meisterwerken des Genres. Aber die polnischen Waldmänner arbeiten konsequent weiter am eigenen Sound. Ich bin angetan.

Anspieltipps: Nim Pierwsza Gwiazda Wzesla, Wietrznik, Sobotki