Merkt euch diesen Namen!

Heavy Steeler... So heißt der Mann hinter DIABOLIC NIGHT. Diesen Künstlernamen sollte man sich merken, denn er steht für unfassbare Qualität. "Beyond The Realm" ist das erste vollständige Album von DIABOLIC NIGHT und schoss bei mir direkt in die Top Fünf meiner Jahresperlen 2019 und hat dabei so Namen wie SOILWORK, DESERTED FEAR oder FLESHCRAWL hinter sich gelassen.

Was sich dem Hörer nämlich auf "Beyond The Realm" bietet ist Black/Thrash Metal der Extraklasse. Das liegt gar nicht unbedingt an einzelnen Elementen wie z.B. außergewöhnlichen Riffs oder spektakulären Soli. Es sind auch nicht nur die Einflüsse aus der NwoBHM. Es liegt vielmehr am Gesamtkunstwerk und dem Gefühl, das von dieser Scheibe ausgeht. Es ist dieses Gefühl von Underground-Thrash, diese Vorstellung vom kleinen, dreckigen Club im Hinterhof, in dem eine Band spielt, die sich mir in den Kopf schiebt. Und man möchte eigentlich nur selber unter den paar abgehenden Leuten vor der Bühne sein, die Faust recken, die Luftgitarre rausholen und abrocken. Das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, war damals bei "Tyrants Of The Netherworld" von DESASTER. und diese Scheibe ist in meinen Augen auch das beste Werk, mit dem man "Beyond The Realm" vergleichen kann.

Egal ob das rasiermeserscharfe 'Sovereign Of Doom', das stampfende 'Crescent Moon Rise', der rein instrumentale Titeltrack oder das mitreißende 'Osyssey'. Alle Tracks auf "Beyond The Realm" haben ihre eigene Stärke, klingen teilweise unterschiedlich und sorgen dennoch zusammen dafür, dass dieses Album klingt, wie aus einem Guss. Viel besser geht es nicht.