Abwechslungsreich!

Bereits vor über 20 Jahren wurde in Schweden die Band DIABOLICAL gegründet. Da ist es fast schon eine Schande, dass ich durch "Eclipse" jetzt zum ersten Mal mit den Skandinaviern in Berührung komme... Und was ist mir in all der Zeit entgagen?

Die Geschichte zu "Eclipse" könnte grundsätzlich schnell erzählt sein. Die Schweden klingen eigentlich eher nach Polen, genauer gesagt, nach BEHEMOTH. Damit ist ein Großteil der Musik schon beschrieben. Und leider erreicht DIABOLICAL nicht die Klasse einer Band wie BEHEMOTH. Zwar klingt alleine schon der Opener 'We Are Diabolical' nach Beschwörungs-Ritual, es fehlt jedoch etwas von dem Machtgefühl, das die Polen ausstrahlen. Dafür hat DIABOLICAL aber etwas anderes, was die Jungs besonders macht. Die Band baut immer wieder progressive oder symphonische Passagen in ihre Songs ein (siehe 'Failure'), wodurch diese ein ganz anderes Flair verpasst bekommen. Und das Beste daran ist, dass diese Mischung aus schwarzmetallischem Death Metal und progressiven Parts wirklich homogen und authentisch wirkt!

DIABOLICAL liefert mit "Eclipse" ein vollkommen authentisches Blackened Death Metal-Werk ab, das Dank Sprengung der grundsätzlichen Genre-Grenzen abwechslungsreich und interessant ausfällt, auch wenn ihm die umfassende Präsenz der Vorbilder aus Polen fehlt. Dafür gibt es bei jedem Durchgang etwas Neues zu entdecken. Gute Arbeit!