Bockstarker Re-Release

Liebhaber klassischen Rock'n'Rolls sollten die Lauscher aufsperren, denn bei Wild Kingdom gibt es in naher Zukunft einige der wichtigsten Genre-Perlen abzugreifen, die in der Zeit von Grunge und Co. nie so recht die nötige Anerkennung gefunden haben. Die Rede ist von den ersten fünf Longplayern der DIAMOND DOGS, die in Kennerkreisen zwar immer schon größtes Ansehen genossen haben, in kommerzieller Hinsicht aber leider nicht die erhoften Absatzzahlen ereichen konnten, so dass sie nach wie vor zu den gut behüteten Perlen einer Zeit gerechnet werden, in denen ihr urtümlicher Sound nicht sonderlich gefragt war.

Auf "Weekend Monster" sind die beiden raren EPs "Among The Non Believers" und "Shortplayer" zusammengefasst, für die man heute schon größere Summen auf den Tisch legen muss, um noch eins der Originale in die Hände zu bekommen - und das völlig zurecht, wenn man Songs wie 'Pills', 'Just Ain't Right', 'Throw It All Away' und den ohrwurmträchtigen Titelsong zum Maßstab nimmt. Der dreckige Sound ist eines von vielen weiteren starken Argumenten, die Einprägsamkeit macht sich ohne Penetranz auf, Bonuspunkte zu sammeln, und die Performance von Frontmann Sören Karlsson ist einfach so fantastisch, dass man sofort an seinen Lippen hängt. Die Neuauflage wurde schließlich von niemand geringerem als Sunlight-Guru Tomas Skogsberg umgesetzt, der sich bereits früh als Fan des schwedischen Rock'n'Roll-Outfits bekannte und die Klassiker als zeitlose Dokumente ins Hier und Jetzt geholt hat. Was will man eigentlich mehr?

Insofern: Augen auf beim Albumkauf, schnell einen Überblick verschaffen und im besten Fall direkt alle fünf Re-Releases einpacken, sobald diese erhältlich sind. Die DIAMOND DOGS haben den Support spätestens jetzt absolut verdient!