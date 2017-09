Metalcore vom Reißbrett

Wenn man sich den gesamten Tag mit ein und dem gleichen Genre beschäftigt, lernt man schnell, wie sich Potenzial, Talent und ihre jeweiligen Umkehrungen zusammensetzen. Insbesondere im Metalcore-Business ist es seit Jahren gelebte Praxis, dass Spreu und Weizen frühzeitig getrennt werden können beziehungsweise Standards und Hochwertiges durch einen Filter rasseln, der keine Kompromisse kennt. Für DIANA RISING ist genau diese Vorgehensweise ein echtes Hindernis, denn obschon die Band relativ anständiges Material produziert, verharrt sie in den üblichen Schemata und zockt ihr Material routiniert, wenngleich sehr brutal herunter.



Die neue Scheibe ist da keine Ausnahme und präsentiert eine Combo, die sicherlich weiß, wie man fette Breakdowns und derbe Grooves passend in Szene setzt, in kreativer Hinsicht aber offenkundig nicht bereit ist, sich über die Grenzen hinwegzusetzen und eigene Wege zu beschreiten. Angesichts der Tatsache, dass das Material von "Stars Can't Shine Without Darkness" handwerklich absolut top ist und die Performance auch keine Makel offenbart, mag man darüber gerne hinwegsehen - aber der Punkt ist irgendwann mal erreicht, wo selbst der toleranteste Zuhörer übersättigt ist, und das wird eine solche Veröffentlichung, zumal sie noch im tiefsten Underground herumkreist, wahrscheinlich deutlich zu spüren bekommen.



Von daher lohnen auch keine ausufernden Analysen, schließlich ist ziemlich klar, was auf diesem Album paassiert: "Stars Can't Shine Without Darkness" ist Metalcore der allertypischsten Sorte - gut gespielt, auf Dauer aber eben nicht sonderlich spannend!



Anspieltipps: This Feeling Inside, Cursed