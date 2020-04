Mindestens so gut wie damals!

Es gibt Bands, die werden bei Erwähnung ihres Namens unweigerlich mit einem ganz bestimmten Lied in Verbindung gebracht. Bei DIE HAPPY ist dies 'Supersonic Speed'. Die Nummer und das dazugehörige Album schlug vor 20 Jahren zurecht ein wie eine Bombe. Seither hat die Band um die sympathische Frontfrau Marta Jandová beständig gute Werke abgeliefert.



"GUESS WHAT!" ist prinzipiell ein typisches DIE HAPPY-Album mit allen Zutaten, welche die Fans seit Jahren an ihren Lieblingen mögen, allerdings mit einer nicht unerheblichen Neuerung. Wurde bisher immer als Quartett in der Besetzung Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug musiziert, so hat man sich jetzt mit dem langjährigen Freund Robert "Robse" Kerner (Ex-BAKKUSHAN) mit einem zweiten Mann an der Gitarre verstärkt. Dieser schafft es tatsächlich durch sein Spiel neue Akzente zu setzen, vor allem bei den härter rockenden Nummern, was schon beim klasse Opener und Titelstück 'Guess What' oder beispielsweise bei 'Die My Baby' zu herauszuhören ist. Wie immer bei DIE HAPPY stimmt allerdings auch die Mischung. Somit gibt es auch Stoff für Freunde ruhigerer Töne. 'Love Suicide' geht mir schon hier schon seit der Vorabveröffenlichung als Video nicht mehr aus dem Kopf. Und auch bei der zweiten Auskopplung hat man mit 'Here I Am' alles richtig gemacht. Der Alternativrocker ist bereits jetzt für mich schon ein neuer DIE HAPPY-Klassiker mit Hitpotential.



Ja, nach sechs Jahren Pause ist mit Album Nr. 9 ein beachtliches Spätwerk gelungen. Marta Jandová spricht mir aus der Seele, wenn sie sich über die aktuellen Charts auslässt. Auch ich kann mit der Mucke, die dort meist vertreten ist, so rein gar nichts mehr anfangen. Das war vor gut 20 Jahren noch anders [tatsächlich? - PK]. Und eben genau in diese Zeit beamt einen dieses Album zurück. Hier darf man gerne mal Nostalgiker sein, danke für diese Scheibe!