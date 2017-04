Auf geht's mit Gebrüll!

Eine gewisse Wut schwingt mit, wenn die Jungs von DIE HEART ihre meist sehr einprägsamen Hymnen ins Rund feuern und sich dabei gleichermaßen von der Energie des Hardcores und der Entschlossenheit des Metalcores leiten lassen. Auf ihrer ersten Full-Length gehen die Musiker aus Hamburg in die Offensive und belohnen sich mit einem ganzen Dutzend starker Songs.

Dabei will man zunächst gar nicht auf den Zug aufspringen, den die Band selbstbewusst durch die musikalische Landschaft steuert. Vieles klingt vertraut, wirkliche Eigenheiten arbeitet die Band nur stellenweise heraus, und der Gedanke, all dies schon relativ häufig gehöt zu haben, manifestiert sich vor allem in den melodischeren Stücken von "Stay Heart". Doch der Funken Wut im Bauch, den die Band dem Gros der Konkurrenz voraus hat, gibt schließlich den Ausschlag für eine wachsende Begeisterung, die vor allem dann anklingt, wenn sich DIE HEART aus den gängigen Konventionen befreit und auch mal genrefremd experimentiert. Die Rap-Vocals in 'Jolie' sind zum Beispiel ein Indiz dafür, dass man sich gerne von den 08/15-Grooves der Mitstreiter distanzieren möchte, aber auch die Tatsache, dass eine Menge Punk in den Songs steckt und man immer wieder schnell auf den Punkt kommt, ist ein Aspekt, den man mit jedem weiteren Durchlauf von "Stay Heart" zu schätzen lernt.

Sicher: Die Band gehört in der Summe trotzdem nicht zu den originellsten der Szene, definitiv aber zu den motiviertesten - und das gehört einfach belohnt. Nicht zuletzt weil "Stay Heart" einige starke Hooklines bereithält und sich der Sound im Laufe der 13 Stücke immer wieder verändert, sollten sich Freunde bissiger Hardcore-Attacken mal mit der Platte beschäftigen und selber feststellen, dass hier durchaus Potenzial schlummert.

Anspieltipps: Keep Away, I Hate You, Purgatory