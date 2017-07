NEIN! Oder doch...?

Es ist die pure Ablehnungshaltung, die bei DIE NEGATION nicht nur im Namen verankert ist, sondern sich auch im musikalischen Output mächtig Luft macht. Die Band ist durchaus politisch motiviert und prangert auf ihrem neuen Album auch deutlich an, verpackt die massive Kritik an der heutigen Gesellschaft aber auch in angemessen wütenden Songs, die deutlich wiederspiegeln, wie es um die Emotionen in der Band bestellt ist, wenn es um derartige Themen geht. Das kann man finden, wie man will, aber eines muss man schon vorab bestätigen: Diese Truppe ist verdammt authentisch unterwegs!

Doch der derbe Output auf der neuen Scheibe ist auch musikalisch eine echte Hausnummer, die bisweilen an den freakigen Stoff von EVERY TIME I DIE erinnert. Die Jungs aus dem Ruhrpott haben in diversen Punk-Acts schon einige Erfahrungen sammeln können, die sich vor allem in der räudigen Attitüde der zehn Stücke niederschlägt. "Herrschaft der Vernunft" entpuppt sich sofort als hasserfüllter Kotzbrocken, der um keinen Preis dein Freund sein will, dich aber mitreißt, überwältigt und schließlich mit genügend Arschtritten versieht, dass man sich auch immer wieder an ihn erinnert. DIE NEGATION schürt Gemeinheiten und unterstreicht ihre Inhalte mit einer gleichwertig brachialen Performance, deren noisiger Konsens weitaus mehr ist als die übliche Vermengung von (Post-)Hardcore und Punk Rock.

Wenn der 'Monolith aus Scheiße' schließlich seinen großen Auftritt hat und die "Herrschaft der Vernunft" fürs Erste beschließt, taumelt man mächtig umher, weil die Band einen hin und her geschleudert und ihren Standpunkt sowohl lyrisch als auch kompositorisch unmissverständlich übermittelt hat. DIE NEGATION weiß, was sie tut, und sie weiß, was zu tun ist - das neue Album ist eine klare Bestätigung.

Anspieltipps: Digitales Deutschland, Knochenmann, Narbenkind