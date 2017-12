Keine Grenzen, keine Kompromisse - und verdammt viele Experimente!

Noise-Pop, verstörender Indie Rock, außergewöhnliche New-Wave-Klänge: In ihrer knapp 15-jährigen Histoirie haben sich die Musiker von DIE! DIE! DIE! schon so manches anhören müssen, doch einen genauen Filter für den Sound der Neuseeländer konnte bislang nicht erstellt werden. Nur eines mussten sich die Herrschaften mehrfach anhören, nänmlich dass sie einen extrem britischen Sound fahren.



An dieser Tatsache hat sich auch auf dem nunmehr sechsten Album nichts verändert, sieht man einmal davon ab, dass "Charm Offensive" wahrscheinlich die experimentellste Platte im dicken Katalog von DIE! DIE! DIE! geworden ist. Startet das Dutzendwerk noch mit relativ konventionellen Indie-Rockern wie 'How Soon Is Too Soon (It's Not Vintage It's Used)' und 'Glacial' entpuppt sich das aktuelle Album als Hort zunehmend abgedrehterer Kompositionen, bei denen die elektronische Komponente vor allem in Tracks wie 'Demon And The Street' und 'Caterpillar' eine weitaus stärkere Rolle zugesprochen bekommt, als man das von DIE! DIE! DIE! in der Vergangenheit gewohnt war.



Aber auch die irrwitzigen Samples, die freakigen Grooves, die eigenwillige Gesangsperformance und der inflationäre, dann aber manchmal auch revolutionäre Gebrauch der Gitarren sind Aspekte, die "Charm Offensive" selbst im leicht verrückten Katalog dieser Neuseeländer als Ausnahmeerscheinung manifestieren, die Zielgruppe gleichzeitig aber noch einmal deutlich eingrenzen.



Aber es sind eben auch diejenigen Anteile des neuen Scheibchens, die man sofort wahrnimmt und als mutiges Voranschreiten auf unbekanntes Terrain bewertet. Denn genau das macht diese Band schon seit Jahren: neue Klangwelten erforschen, sie mit dem Verständnis von Independent-Sounds verknüpfen und am Ende wieder ein völlig charakteristisches Werk erstellen, das grundsätzlich prima zum bisherigen Schaffen passt, letztendlich aber doch seine ganz eigene Note erhält. "Charm Offensive" ist zwar extrem sperrig, summa summarum aber auch extrem cool!



Anspieltipps: Glacial Place, Window In My Pocket, Still Echoes