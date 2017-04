Das Warten hat sich gelohnt!

Da haben uns die Norweger von DIMMU BORGIR aber ganz schön lange warten lassen. Immerhin sind inzwischen fast sechs Jahre ins Land gezogen, seit die Black-Metaller ihren Fans gemeinsam mit dem norwegischen Broadcasting Orchester und Chor in Oslo einen unvergesslichen Abend bereitet haben. Am 18. Mai 2011 verwirklichte sich die inzwischen zum Trio geschrumpfte Truppe nämlich den Traum, ihren Mix aus brachialen Gitarren und symphonischen Elementen gemeinsam mit einem echten Orchester auf die Bühne zu bringen. Sogar das norwegische Fernsehen war damals dabei und die TV-Ausstrahlung ermöglichte es zumindest findigen Fans, sich einen ersten Eindruck von diesem denkwürdigen Abend zu verschaffen. Nun steht auch endlich der offizielle Release in den Startlöcher, der unter dem Titel "Forces Of The Northern Night" firmiert und neben der Show aus Oslo auch den Auftritt vom Wacken Open Air 2012 präsentiert.



Beginnen wollen wir aber natürlich mit der Show aus dem Spektrum in Oslo, die völlig zurecht das Herzstück dieser Live-DVD bildet. Allein optisch ist das Konzert dabei mehr als sehenswert, denn nicht nur die Band präsentiert sich wie gewohnt in voller Montur, auch die Bühne wird von großflächigen Pentagrammen geschmückt und selbst der Chor hat sich dem Anlass entsprechend in schwarze Kutten gehüllt. Vor diesem Setting entfaltet die Mischung aus rasantem Black Metal und epischen Orchestrationen dann auch schnell ihre volle Wirkung und beschert mir selbst auf der heimischen Couch eine Gänsehaut. Der Fokus der Setlist liegt dabei auf dem noch immer aktuellen Silberling "Abrahadabra", der mit ganzen sieben Tracks vertreten ist und mit dem famosen 'Dimmu Borgir' auch das absolute Glanzlicht der ersten Hälfte der Show liefert.

Zwischen den gemeinsam performten Tracks darf sich das Orchester auch alleine an einigen DIMMU BORGIR-Kompositionen versuchen, wie etwa bei 'Eradication Instincts Defined', das gleichzeitig die zweite Hälfte der Show eröffnet. Hier kommen schließlich auch die langjährigen Fans der Band auf ihre Kosten und die Norweger trumpfen mit Klassikern wie 'Kings Of The Carnival Creation', 'Progenies Of The Great Apocalype' und dem grandiosen 'Mourning Palace' noch einmal ganz groß auf. Abgerundet wird der erste Teil des Releases von einem feinen Sound, der angenehm ruhigen Kameraführung und einer ausführlichen Dokumentation, die dem Zuschauer einen Einblick hinter die Kulissen gewährt.



Doch damit nicht genug, denn auf der zweiten Disc gibt es noch eine weitere 90-minütige Show zu bewundern, die wie bereits erwähnt auf dem Wacken Open Air 2012 mitgeschnitten wurde. Auch hier werden die Norweger wieder von einem Orchester unterstützt, das angepasst an die Anforderung einer Tour "nur" aus 100 Musikern besteht und das selbst mit diesen Einschränkungen nur so grade auf der Main-Stage Platz findet. Musikalisch ist auch dieses Konzert ein wahrer Ohrenschmaus, auch wenn die Stimmung und die visuelle Umsetzung trotz deutlich größerer Zuschauerzahlen bei weitem nicht an das Konzert in Oslo heranreichen. Erschwert wird das Ganze noch von der Tatsache, dass die Setlist beider Shows praktisch identisch ist. Einerseits ist das bei einer Produktion dieser Größenordnung natürlich durchaus verständlich, trotzdem ist der zweite Silberling damit nur eine etwas schwächere Wiederholung dessen, was man bereits in beeindruckender Qualität auf der ersten DVD geboten bekommen hat.



Trotz dieses kleinen Mankos hat sich die Wartezeit aber allemal gelohnt, denn für mich ist "Forces Of The Northern Night" ganz großes Metal-Kino, das für Fans von epischen Arrangements und schwarzmetallischen Riffs ein absoluter Plfichtkauf ist. Zusätzlich kann ich allen DIMMU BORGIR-Anhängern zum Kauf der Special Editions raten, denen das Konzert auch als CD beiliegt, denn gegenüber den Studioaufnahmen haben die Live-Mitschnitte dank des echten Orchesters die Nase ganz deutlich vorn.