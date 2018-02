Symphonic-Metal Raufutter.

Symphonic Metal empfinde ich als ein tolles Genre, doch hier trennt sich wie in fast keiner anderen metallischen Spielart die Spreu vom Weizen. "Utopia" von DIMORFIA ist leider überhaupt kein gutes Getreide. Was ist denn hier mit dem Sound passiert? Die Gitarren klingen matschig und flach, das Schlagzeug leblos und die Stimmen, ja die Stimmen...



Sängerin Maria Loti versucht sich am Sopran, so richtig dolle hört sich das aber nicht an. Die Doppelung durch Drummer George Baltas ist prinzipiell eine gute Idee, funktioniert aber irgendwie nicht. So ist die Mischung aus Papp-Sound und seltsamem Gesinge an der Grenze der Unerträglichkeit. Dazu kommen noch sympho-metallische Songwriting-Lapalien wie 'Fatal Final Kiss' und der Bock ist fett.



Es gibt aber auch Lichtblicke. Die Band hat durchaus ein paar Ideen, zum Beispiel beim Titel-Track oder dem weit aus der Symphonic-Kiste rausfallenden 'Witch In Veil White'. Falls man es schafft, dies vernünftig aufs Band zu bringen, bin ich gerne bereit, mich weiter mit DIMORFIA zu beschäftigen, so aber sind wir nahe an einer Zumutung.