Re-Release eines verdammt coolen Punk-Rock-Albums!

Die Motivation hinter diesem Re-Release ist vielleicht nicht sofort nachvollziehbar, doch wenn man darüber nachdenkt, dass diese Compilation bereits kurz nach dem eigentlichen Release 2012 wieder vom Markt verschwunden ist und gleichzeitig eine Ahnung hat, wie viele coole Songs DIRECT HIT auf "Domesplitter" verewigt hat, muss man nicht mehr lange hadern: Diese Neuauflage macht Sinn, denn die Band hat noch längst nicht alles gesagt!



Fat Mike sollte sich jedenfalls glücklich schätzen, die Band auf seinem Roster begrüßen zu dürfen und damit auch den gesamten Backkatalog ins Haus geholt zu haben. Und dazu gehört nunmal auch "Domesplitter", seinerzeit als Collection der wichtigsten Songs der ersten 5(!) EPs angedacht, dann aber schnell zum geschätzten Debüt von DIRECHT HIT avanciert, das mit zehn fantastischen Songs mit ebenso fantastischen Singalongs für ordentlich Furore sorgte. Die Band offeriert Punk Rock mit dicken Chören, herrlichen Melodien und dennoch rauen Gitarrensounds, ganz so, wie man es von Seiten des legendären Labels gewohnt ist - aber mit dem Unterschied, dass die Produktion bei Weitem nicht so glatt ist wie bei vielen zeitgemäßen Punk-Acts. Seinerzeit hat sich die Band noch ganz klar dem Underground zugehörig gefühlt, und das strahlt sie auf "Domesplitter" auch aus - glücklicherweise auch auf dem Re-Release, auf dem keine klanglichen Zugeständnisse gemacht wurden, was Fans auch nicht anders gefallen dürfte.



Und sonst? Tja, sonst muss gar nicht mehr viel gesagt werden. DIRECT HIT hat inzwischen zwei weitere Scheiben herausgebracht, die ebenfalls auf sehr viel Gegenliebe gestoßen sind. Die Weichen gestellt hat die Band aber vor fünf Jahren mit "Domesplitter", einem absolut zeitlosen Punk-Rock-Album ohen Wenn und Aber!



Anspieltipps: Monster In The Closet, Boredom Addict