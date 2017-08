Live - Back To The Roots - Accepted!

Live - Back To The Roots - Accepted!

Endlich die Live-Blu-Ray zum DIRKSCHNEIDER-Triumphzug!

Die DIRKSCHNEIDER-Triumph-Tour durch Europa ging fast an keinem Metalhead vorbei. Letztes Jahr hatten wir schon von "Live - Back To The Roots" berichtet, einem hochklassigen Live-Album. Jetzt schiebt das Label das Live-Album als Doppel-CD mit beigelegter Blu-ray nach. An der Klasse der Songauswahl hat sich nichts geändert, auch die Darbietung als solche ist großklassig. Was könnte den Fan also zum nochmaligen Kauf bewegen?

Der visuelle Aspekt natürlich, denn es gibt eine Blu-ray dazu. Die Aufnahme stammt aus dem tschechischen Brno und wurde nach der Live-CD aufgenommen. Und hier muss ich mich als Rezensent auch ein wenig ärgern dürfen: Da gibt es quasi keine neue Musik, sondern "nur" eine neue Blu-ray, der visuelle Aspekt ist also der einzige Kaufanreiz für alle Fans (sicher nicht der eine Bonus-Song, ein Sinatra-Cover), und dann wird mir nur die bereits bekannte Musik zugesandt. Ärgerlich.

Ich bin mir sicher, dass es eine gute Blu-ray geworden ist; ich bin von AFM Records zumindest nichts anderes gewohnt. Trotzdem wäre es schön, wenn wir für eine Rezension mit Live-Blu-ray in Zukunft ein physisches Exemplar zugesandt bekämen. Denn hier geht es halt nun mal nicht nur um die Musik. Auch die Veröffentlichungspolitik finde ich etwas ärgerlich: Wenn man zwei Live-Alben mit identischer Setlist rausbringt (ob es sich auch um die identischen Aufnahmen handelt, kann ich nicht beurteilen, aber da sie zumindest von der gleichen Tour stammen, ist die Ähnlichkeit fraglos frappierend), warum legt man nicht gleich bei der ersten Ausgabe eine Blu-ray bei?

Dass die Fans gerade ein Live-Album auch anschauen möchten, ist ja kein Geheimnis. Da wäre es fanfreundlicher, alles auf ein Mal rauszubringen. Während ich als Rezensent also etwas verärgert dasitze, können die Fans sicher bedenkenlos zugreifen. Denn dass es diese Veröffentlichung gibt, ist wirklich fein.



Anspieltipps: Leute, ihr kennt diese Songs... wirklich...