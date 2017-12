Leediglich Archivmaterial? Was für eine Untertreibung!

Im Grunde genommen hätte DIRTY DAVE OSTI sein aktuelles Album auch mit einem regulären Titel bestücken und als herkömmliches Werk veröffentlichen dürfen. "Rare Tracks" kündigt zwar schon den Compilation-Charakter an, doch eine Zusammenstellung von Nachzüglern, die auf den eigentlichen Werken des versierten Blues-Rock-Gitarristen keinen Platz gefunden hätte, sähe sicherlich anders aus als dieser knapp einstündige Sampler, der mit einigen unschlagbar starken Archivnummern gefüllt wurde.



'Grooveyard Ride' und 'Blur The Lines' setzen schon zu Beginn der Raritätensammlung deutliche Ausrufezeichen und gehören zu den dreckigsten Stücken, die Mr. Osti im Laufe der Jahre komponiert hat. Und auch ruhigere Stücke wie 'Bastard' und 'The Scornfield' sind echte Songgranaten, die es definitiv verdient hätten, auf einer der drei letzten Platten eingeschoben zu werden. Doch andererseits: Worüber klagt man hier eigentlich? Denn es ist im Grunde genommen ziemlich egal, unter welchem Vorwand das Material in die Läden kommt, und da ist das Teil als Compilation gerade deshalb gut angesetzt, weil es eine üppige Spielzeit garantiert, die Möglichkeit bietet, auch mal eine coole Live-Sequenz ('Who Knows Jam') einzufügen und auch niemand meckern wird, wenn die x-te Version von BOB DYLANs 'All Along The Watchtower' verwurstet wird.

Doch DIRTY DAVE OSTI beherrscht den Klassiker ebenso wie die starken Eigengewächse, die er aus der zweiten Reihe nun nach ganz vorne schiebt. Denn fraglos gehört es dorthin, das Material von "Rare Tracks", dessen Titel man wohl als weiteres Understatement eines der besten Blues-Musiker im Hier und Jetzt bewerten muss. Nicht nur für Sammler ist die Investition an dieser Stelle Pflicht!



Anspieltipps: Blur The Lines, Luouisiana Outlaw, Lap Dawg, Lucky Child