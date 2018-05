Durchblick gewünscht

Mit dieser Scheibe wirklich warm zu werden, ist ein verdammt langwieriger Akt, für den man sich ein bisschen Zeit und Geduld einplanen sollte. Schon in der Vergangenheit war das Material von DISAFFECTED ziemlich durchgedrehtes Kopfkino im Death-Metal-Kontext, doch da sich die Portugiesen in den letzten jahren betont rar gemacht haben, gab es nie ausreichend Gelegenheit, die Band eingehender zu studieren bzw. auch etwas vertrauter mit ihr zu werden. Zwischen "Rebirth" und "The Trinoty Threshold" liegen nun fünf weitere Jahre, in denen DISAFFECTED zwar sicherlich auch intensiv am Songwriting für das neue Album gewerkelt hat, letztendlich aber doch zugelassen hat, dass man wieder in Vergesenheit geraten ist - nicht zum ersten Mal in der Laufbahn der bereits 1991 gegründeten Combo.



Ihre Ambitionen hat die Trupppe aber in all dieser Zeit nicht versteckt, so dass man auch diesmal davon ausgehen darf, dass das südeuropäische Quintett alle Sinne beansprucht und dabei nicht selten auch mächtig Verwirrung stiftet. Bezogen auf das neue Album geschieht dies sogar sofort zu Beginn, wo man sich offenbar nicht ganz einig ist, ob man nun experimentellen Stoff in das Dark-Metal-Setting implementieren will, verworrene Prog-Metal-Ideen mit merkwürdigem Sprechgesang füttern muss oder einfach auch mal ein stringentes Riff mit klarer Death-Metal-Schlagseite am meisten angebracht wäre. Die ersten drei Songs verlaufen irgendwie im Sande und sind letzten Endes eher als verdorbenes Intro zu betrachten, denn der musikalisch interessante Teil folgt erst weit danach. Eigentlich sind es nämlich erst Tracks wie das radikale 'Conquer by This', das dezent an MOONSPELL angelehnte 'Dreaming IV (Infinite)' und das groovige Monster namens 'Portico' mit denen DISAFFACTED beweisen kann, dass sie im progressiven Todesblei immer noch eine Macht sein können. Leider jedoch ist schon eine Menge Erde verbrannt, bis die wirklich herausragenden Momente zum Vorschein kommen, weshalb man die neue Platte durchaus mit gemischten Gefühlen betrachten muss: Einerseits bleibt das Wissen, dass die Portugiesen es immer noch drauf haben, andererseits zeigt sich in der Realität aber, dass sie ihr Potenzial nicht durchgängig abrufen können. "The Trinity Threshold" ist am Ende doch zu sperrig und unschlüssig und entpuppt sich auch in der Nachbetrachtung als ein kleiner Rückschritt im Vergleich zum starken letzten Album.



Anspieltipps: Conquer by This, Portico