Nicht mehr ganz so magisch wie vor sechs Jahren

Lange Wartezeiten sind bei DISCIPLINE nichts Ungewöhnliches mehr, und mit gerade einmal sechs Jahren ist man diesmal noch gut bedient, schließlich haben sich die geschätzten Proggies in der Vergangenheit schon wesentlich mehr Zeit gelassen, um ein Album fertigzustellen - dann aber auch eines vom Format von "To Shatter All Accord", welches anno 2011 durch die Decke ging und sich als Highlight einer langen, wenn auch quantitativ nicht sonderlich ertragreichen Laufbahn etablierte.

Mit "Captives Of The Vine Dark Sea" wagen Matthew Parmenter und seine Mitstreiter nun einen weiteren Versuch, sich die Gunst der Prog-Rock-Gemeinde zu erarbeiten, was angesichts der Tatsache, dass die neue Scheibe sich doch arg am Solowerk des Masterminds orientiert, nicht immer erfolgsversprechend ist. Nach dem richtig guten Start mit Retro-Nummern wie 'The Body Yearns' und dem einprägsamen 'Life Imitates Art' verstrickt sich die Band zunehmend mehr in undurchsichtigen, sicherlich anspruchsvollen, aber nicht immer mitreißend ausgearbeiteten Arrangements. Kompositionen wie 'Love Songs' oder das instrumentale 'The Roaring Game' wirken ein wenig ziellos und unbestimmt, wohingegen das abschließende Mammutepos 'Burn The Fire Upon The Rocks' relativ viel Zeit benötigt, bis es endlich in Schwung kommt und die Eindrücke vom lähmenden Intro hinter sich gelassen hat. Und das ist gerade im Hinblick auf das fantastische letzte Werk aus dem DISCIPLINE-Katalog doch ein bisschen schade, weil die Herrschaften auf "To Shatter All Accord" genau diese Punkte endlich in den Griff bekommen hatten.

Was sich nun aber vielleicht so interpretieren lässt, dass die Band mit einem klaren Rückschritt wieder in die Bedeutungslosigkeit zurückfällt, muss in der Endabrechnung noch einmal relativiert werden: "Captive Of The Wine Dark Sea" hat viele richtig gute Augenblicke und startet gewohnt souverän. Was eben nur nicht gelingt, ist die Aufrechterhaltung der anfänglichen Spannung und die Kreation weiterer intensiver Momente. Der Vergleich mit dem letzten Album kommt DISCIPLINE letztendlich sehr oft ins Gehege, aber damit muss die Band wohl leben.

Anspieltipps: The Body Yearns, Life Imitates Art