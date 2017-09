Prost!

Es sind nur noch sehr wenige Bands, die den Crossover aus Thrash, Old-School-Hardcore und Punk über die Zeit retten wollen. Das Vermächtnis solcher Acts wie WEHRMACHT und S.O.D. ist zwar über die Jahre unsterblich geworden, doch im Laufe der Zeit haben sich die meisten Vertreter dieser Zunft von der Bildfläche verabschiedet und den Kult sich selbst überlassen.



Ob DISCRÖYD diese Bewegung wird stoppen können, ist momentan noch nicht abzuschätzen, doch immerhin hat die Kapelle aus München auf ihrem neuen Album elf bärenstarke Argumente in der Hinterhand, die das Überleben des Crossover-Thrash sichern dürfen - wenigstens für den Moment. Bierselig wie TANKARD, zielstrebig wie ANTHRAX in den ersten Jahren und mindestens genauso Old School wie EXODUS in der Baloff-Ära wird auf "The Mob Law" ausgeteilt, dass es eine wahre Freude ist. Songs wie 'Beertrap', 'Claiming The Sun' und 'Girls Like The Mosh' dürften in jedem Pit sehr lebendig gefeiert werden, bei 'Deadline' erlebt man sich spätestens im zweiten Chorus lauthals mitgrölend, das finstere 'Awake The Dead' unterstreicht die Vielseitigkeit des neuen Albums, während bei 'Whiskey, Wine And Women' und 'The Mob Law' die Getränke aufgefüllt werden dürfen.



DISCRÖYD will sich gar nicht zu Ernst nehmen und stattdessen lieber eine fette Party feiern, die mit den Nummern von "The Mob Law" auch schnell ihren Höhepunkt erreichen dürfte. Mit ihrem neuen Album wecken die Bajuwaren nicht nur nostalgische Gefühle, sondern vor allem die Hoffnung, dass dieses Genre nieemals aussterben wird. Stark!



Anspieltipps: Beertrap, Claiming The Sun, Deadline